ЗСУ знищили величезні склади БК та дронів армії РФ на Донеччині та Луганщині

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив знищення у Донецькій та Луганській областях величезних запасів російських ударних безпілотників і польового складу боєприпасів армії РФ.

ЗСУ знищили десятки тисяч ударних дронів РФ у складах на ТОТ

За підтвердженою інформацією, ворог намагався організувати видачу боєприпасів різної номенклатури для 17-го танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії поблизу тимчасово захопленої Богданівки Луганської області, а також роздати для потреб російської армії, що діє на Донеччині, понад 19 тисяч БпЛА різних типів.

Вантажівки доставили до польового складу танкового полку десятки тисяч мін, гранат та патронів різних типів, тисячі пострілів для танків (зокрема високоточні ЗУБК-14) та снарядів для артилерії.

У другому випадку вантаж складався із різноманітних БпЛА ("Молнія", "Бумеранг", "Вандал новгородський", "Горинич" та інші) і супутнього устаткування (акумулятори, модулі зв’язку та відеопередавачі).

Першим, ще 29 серпня, воїни з ОСУВ “Дніпро” уразили логістичний пункт розподілу дронів. Як результат — знищення величезних запасів ударних БпЛА. Поширити

Черга ворожих боєприпасів настала 18 вересня, коли підрозділи ЗСУ і Служби безпеки України знищили полковий склад БК російських сил на Луганщині. На додачу до боєприпасів, згоріли і транспортні засоби ворога.