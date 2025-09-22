ВСУ уничтожили огромные склады БК и дронов армии РФ в Донецкой и Луганской областях
ВСУ уничтожили огромные склады БК и дронов армии РФ в Донецкой и Луганской областях

Генштаб ВСУ
бавовна
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил уничтожение в Донецкой и Луганской областях огромных запасов российских ударных беспилотников и полевого боеприпаса армии РФ.

Главные тезисы

  • Украинские вооруженные силы разрушили огромные склады ударных дронов и боеприпасов российской армии.
  • Успешная операция ВСУ привела к огромным потерям у противника в виде десятков тысяч ударных дронов и значительных запасов боеприпасов.

ВСУ уничтожили десятки тысяч ударных дронов РФ в складах на ВТО

По подтвержденной информации, враг пытался организовать выдачу боеприпасов различной номенклатуры для 17-го танкового полка 70-й мотострелковой дивизии вблизи временно захваченной Богдановки Луганской области, а также раздать для нужд действующей в Донецкой области российской армии более 19 тысяч БпЛА разных типов.

Грузовики доставили в полевой состав танкового полка десятки тысяч мин, гранат и патронов разных типов, тысячи выстрелов для танков (в том числе высокоточные ЗУБК-14) и снарядов для артиллерии.

Во втором случае груз состоял из различных БпЛА ("Молния", "Бумеранг", "Вандал новгородский", "Горыныч" и другие) и сопутствующего оборудования (аккумуляторы, модули связи и видеопередатчики).

Первым, еще 29 августа, воины из ОСУВ "Днепр" поразили логистический пункт распределения дронов. Как результат — уничтожение огромных запасов ударных БПЛА.

Очередь вражеских боеприпасов наступила 18 сентября, когда подразделения ВСУ и Службы безопасности Украины уничтожили полковый состав БК российских сил в Луганской области. Вдобавок к боеприпасам, сгорели и транспортные средства врага.

