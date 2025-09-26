ССО нанесли сокрушительный удар по ракетной бригаде РФ на Курщине
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

ССО нанесли сокрушительный удар по ракетной бригаде РФ на Курщине

Генштаб ВСУ
"Искандер"
Read in English
Читати українською

Силы специальных операций ВСУ 9 августа уничтожили "Искандеры" 448-й ракетной бригады вооруженных сил России в Курской области.

Главные тезисы

  • Силы специальных операций ВСУ успешно уничтожили “Искандеры” 448-й ракетной бригады РФ на Курщине.
  • Были нанесены удары по ангарам, где хранились ОТРК “Искандер”, что привело к уничтожению значительного количества военной техники.
  • Результатами операции стали уничтожение транспортно-заряжающих машин и пусковой установки, поражение ЗРПК “Панцирь-С1” и разрушение складов.

ССО уничтожили комплекс "Искандер" на Курщине

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Подразделениями Сил специальных операций были нанесены удары по ангарам, которые использовали оккупанты из 448-й ракетной бригады имени С. П. Непобедимого для скрытого хранения ОТРК "Искандер" на территории бывшей птицефабрики в Курской области РФ.

Результатом комплексной работы ССО стали:

  • 5 уничтоженных транспортно-заряжающих машин типа 9Т250;

  • 1 уничтожена пусковая установка ОТРК "Искандер";

  • поражен ЗРПК "Панцирь-С1", прикрывавший объект;

  • разрушены склады и автомобильная техника.

Силы обороны Украины продолжают совершать асимметричные и чувствительные действия с целью прекращения агрессии России против Украины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Бойцы ГПСУ уничтожили российскую ДРГ на Курском направлении — видео
ГПСУ
ГПСУ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили огромные склады БК и дронов армии РФ в Донецкой и Луганской областях
Генштаб ВСУ
бавовна
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили более 500 единиц военной техники армии РФ в течение суток
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 24 сентября 2025 года

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?