ССО нанесли сокрушительный удар по ракетной бригаде РФ на Курщине

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Подразделениями Сил специальных операций были нанесены удары по ангарам, которые использовали оккупанты из 448-й ракетной бригады имени С. П. Непобедимого для скрытого хранения ОТРК "Искандер" на территории бывшей птицефабрики в Курской области РФ.