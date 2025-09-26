ССО нанесли сокрушительный удар по ракетной бригаде РФ на Курщине

Силы специальных операций ВСУ 9 августа уничтожили "Искандеры" 448-й ракетной бригады вооруженных сил России в Курской области.
Главные тезисы
- Силы специальных операций ВСУ успешно уничтожили “Искандеры” 448-й ракетной бригады РФ на Курщине.
- Были нанесены удары по ангарам, где хранились ОТРК “Искандер”, что привело к уничтожению значительного количества военной техники.
- Результатами операции стали уничтожение транспортно-заряжающих машин и пусковой установки, поражение ЗРПК “Панцирь-С1” и разрушение складов.
ССО уничтожили комплекс "Искандер" на Курщине
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Подразделениями Сил специальных операций были нанесены удары по ангарам, которые использовали оккупанты из 448-й ракетной бригады имени С. П. Непобедимого для скрытого хранения ОТРК "Искандер" на территории бывшей птицефабрики в Курской области РФ.
Результатом комплексной работы ССО стали:
5 уничтоженных транспортно-заряжающих машин типа 9Т250;
1 уничтожена пусковая установка ОТРК "Искандер";
поражен ЗРПК "Панцирь-С1", прикрывавший объект;
разрушены склады и автомобильная техника.
Силы обороны Украины продолжают совершать асимметричные и чувствительные действия с целью прекращения агрессии России против Украины.
