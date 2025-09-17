Бойцы ГПСУ уничтожили российскую ДРГ на Курском направлении — видео
Бойцы ГПСУ уничтожили российскую ДРГ на Курском направлении — видео

Бойцы 15-го мобильного отряда "Стальная граница" Государственной пограничной службы Украины с помощью беспилотников уничтожили укрытие и антенну российских захватчиков на Курском направлении.

Главные тезисы

  • Бойцы 15-го мобильного отряда “Стальная граница” ГПСУ применили беспилотники для успешного уничтожения российской ДРГ.
  • Аэроразведка украинских пограничников обнаружила и ликвидировала штурмовиков вражеских войск на Курском направлении.

Украинские пограничники ликвидировали российскую ДРГ на Курщине

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

На Курском направлении пограничники бригады "Стальная граница" нанесли удары по российским захватчикам и их укрытиям.

В частности, аэроразведка обнаружила и уничтожила штурмовиков вражеских войск, которые "незаметно" двигались в сторону наших позиций.

Кроме того, наши бойцы попали в замаскированную антенну противника и прямо вглубь оккупантского укрытия, уничтожив все, что находилось внутри.

