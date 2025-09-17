Бойцы ГПСУ уничтожили российскую ДРГ на Курском направлении — видео

Бойцы 15-го мобильного отряда "Стальная граница" Государственной пограничной службы Украины с помощью беспилотников уничтожили укрытие и антенну российских захватчиков на Курском направлении.
Главные тезисы
- Бойцы 15-го мобильного отряда “Стальная граница” ГПСУ применили беспилотники для успешного уничтожения российской ДРГ.
- Аэроразведка украинских пограничников обнаружила и ликвидировала штурмовиков вражеских войск на Курском направлении.
Украинские пограничники ликвидировали российскую ДРГ на Курщине
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
В частности, аэроразведка обнаружила и уничтожила штурмовиков вражеских войск, которые "незаметно" двигались в сторону наших позиций.
Кроме того, наши бойцы попали в замаскированную антенну противника и прямо вглубь оккупантского укрытия, уничтожив все, что находилось внутри.
