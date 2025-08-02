Пограничники уничтожили пункт управления БпЛА оккупантов РФ в Харьковской области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Пограничники уничтожили пункт управления БпЛА оккупантов РФ в Харьковской области — видео

ГПСУ
пограничники
Читати українською

Украинские пограничники нанесли точные удары по российским позициям на Харьковщине. Уничтожен пункт управления.

Главные тезисы

  • Украинские пограничники уничтожили пункт управления российскими БПЛА на Харьковщине.
  • Бойцы Государственной пограничной службы Украины успешно нанесли удары по позициям оккупантов и логистическим объектам.

Бойцы ГПСУ ликвидировали российский пункт управления БПЛА

Подразделение "Феникс" Государственной пограничной службы Украины уничтожило пункт управления российскими беспилотниками на Харьковском направлении.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

В ходе операции пограничники обнаружили и обезвредили несколько точек запуска вражеских БПЛА.

Кроме того, нанесли удары по логистическим объектам россиян, которые обеспечивали поставки дронов и боеприпасов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские пограничники дронами уничтожили 11 позиций армии РФ в Харьковской области — видео
ГПСУ
позиции
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Пограничники дроном "Баба-Яга" разгромили позиции оккупантов РФ на Харьковщине — видео
ГПСУ
дрон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Пограничники отбили комбинированный штурм оккупантов РФ на Сиверском направлении — видео
ГПСУ
пограничники

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?