Пограничники уничтожили пункт управления БпЛА оккупантов РФ в Харьковской области — видео

Украинские пограничники нанесли точные удары по российским позициям на Харьковщине. Уничтожен пункт управления.
Главные тезисы
- Украинские пограничники уничтожили пункт управления российскими БПЛА на Харьковщине.
- Бойцы Государственной пограничной службы Украины успешно нанесли удары по позициям оккупантов и логистическим объектам.
Бойцы ГПСУ ликвидировали российский пункт управления БПЛА
Подразделение "Феникс" Государственной пограничной службы Украины уничтожило пункт управления российскими беспилотниками на Харьковском направлении.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
В ходе операции пограничники обнаружили и обезвредили несколько точек запуска вражеских БПЛА.
Кроме того, нанесли удары по логистическим объектам россиян, которые обеспечивали поставки дронов и боеприпасов.
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