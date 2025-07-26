Пограничники отбили комбинированный штурм оккупантов РФ на Сиверском направлении — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Пограничники отбили комбинированный штурм оккупантов РФ на Сиверском направлении — видео

ГПСУ
пограничники
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Под Белогоровкой пограничники из подразделения "Феникс" отбили комбинированный штурм российских войск, уничтожив два танка, бронемашину, легковушку и всю вражескую пехоту.

Главные тезисы

  • Под Белогоровкой пограничники из подразделения “Феникс” уничтожили 2 танка, бронемашину, легковушку и всю вражескую пехоту.
  • Остановлен комбинированный штурм российских войск на Северском направлении благодаря слаженной работе пограничников и техники.
  • Пехоту, пытавшую рассеяться, пограничники догнали и добили, не дав ни одному противнику уйти.

Пограничники отразили штурм оккупантов РФ под Белогоровкой

На Сиверском направлении, в районе Белогоровки, пилоты пограничного подразделения "Феникс" остановили комбинированный штурм противника.

Об этом сообщает пограничное подразделение "Феникс".

Враг бросил в бой пехоту, легковой автотранспорт и тяжелую бронетехнику.

Благодаря слаженной работе расчетов FPV, экипажей "Vampire" и "сбросам" штурмовые действия врага удалось остановить.

В результате боя были уничтожены 2 танка, бронированная машина и легковой автотранспорт противника.

Пехоту, пытавшуюся рассеяться по "зеленке", догнали и добили — убежать не удалось никому.

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