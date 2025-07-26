Пограничники отбили комбинированный штурм оккупантов РФ на Сиверском направлении — видео

Под Белогоровкой пограничники из подразделения "Феникс" отбили комбинированный штурм российских войск, уничтожив два танка, бронемашину, легковушку и всю вражескую пехоту.
Главные тезисы
- Под Белогоровкой пограничники из подразделения “Феникс” уничтожили 2 танка, бронемашину, легковушку и всю вражескую пехоту.
- Остановлен комбинированный штурм российских войск на Северском направлении благодаря слаженной работе пограничников и техники.
- Пехоту, пытавшую рассеяться, пограничники догнали и добили, не дав ни одному противнику уйти.
Пограничники отразили штурм оккупантов РФ под Белогоровкой
На Сиверском направлении, в районе Белогоровки, пилоты пограничного подразделения "Феникс" остановили комбинированный штурм противника.
Об этом сообщает пограничное подразделение "Феникс".
Благодаря слаженной работе расчетов FPV, экипажей "Vampire" и "сбросам" штурмовые действия врага удалось остановить.
В результате боя были уничтожены 2 танка, бронированная машина и легковой автотранспорт противника.
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