Прикордонники відбили комбінований штурм окупантів РФ на Сіверському напрямку — відео

Під Білогорівкою прикордонники з підрозділу "Фенікс" відбили комбінований штурм російських військ, знищивши два танки, бронемашину, легковик і всю ворожу піхоту.
Головні тези:
- Під Білогорівкою прикордонники відбили комбінований штурм окупантів РФ на Сіверському напрямку.
- В результаті бою було знищено 2 танки, броньовану машину та легковий автотранспорт противника.
- Піхоту, яка намагалася розсіятися, прикордонники наздогнали та добили, не дозволивши жодному втекти.
Прикордонники відбили штурм окупантів РФ під Білогорівкою
На Сіверському напрямку, в районі Білогорівки, пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" зупинили комбінований штурм противника.
Про це повідомляє прикордонний підрозділ "Фенікс".
Завдяки злагодженій роботі розрахунків FPV, екіпажів "Vampire" та "скидів" штурмові дії ворога вдалося зупинити.
В результаті бою було знищено 2 танки, броньовану машину та легковий автотранспорт противника.
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