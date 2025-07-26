Прикордонники відбили комбінований штурм окупантів РФ на Сіверському напрямку — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Прикордонники відбили комбінований штурм окупантів РФ на Сіверському напрямку — відео

ДПСУ
прикордонники
Read in English

Під Білогорівкою прикордонники з підрозділу "Фенікс" відбили комбінований штурм російських військ, знищивши два танки, бронемашину, легковик і всю ворожу піхоту.

Головні тези:

  • Під Білогорівкою прикордонники відбили комбінований штурм окупантів РФ на Сіверському напрямку.
  • В результаті бою було знищено 2 танки, броньовану машину та легковий автотранспорт противника.
  • Піхоту, яка намагалася розсіятися, прикордонники наздогнали та добили, не дозволивши жодному втекти.

Прикордонники відбили штурм окупантів РФ під Білогорівкою

На Сіверському напрямку, в районі Білогорівки, пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" зупинили комбінований штурм противника.

Про це повідомляє прикордонний підрозділ "Фенікс".

Зазначається, що ворог кинув у бій піхоту, легковий автотранспорт та важку бронетехніку.

Завдяки злагодженій роботі розрахунків FPV, екіпажів "Vampire" та "скидів" штурмові дії ворога вдалося зупинити.

В результаті бою було знищено 2 танки, броньовану машину та легковий автотранспорт противника.

Піхоту, яка намагалася розсіятися по "зеленці", наздогнали та добили — втекти не вдалося нікому.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські прикордонники спалили російську ТОС "Солнцепек" на Харківщині — відео
ДПСУ
ТОС
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські прикордонники дронами знищили 11 позицій армії РФ на Харківщині — відео
ДПСУ
позиції
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Прикордонники дроном "Баба-Яга" розгромили позиції окупантів РФ на Харківщині — відео
ДПСУ
Баба-Яга

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?