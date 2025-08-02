Прикордонники знищили пункт управління БпЛА окупантів РФ на Харківщині — відео

Українські прикордонники завдали точних ударів по російських позиціях на Харківщині. Знищено пункт управління.
Головні тези:
- Українські прикордонники завдали точних ударів по російських позиціях на Харківщині, знищивши пункт управління БпЛА.
- Бійці Державної прикордонної служби України ліквідували кілька точок запуску ворожих БпЛА та завдали ударів по логістичних об’єктах російських окупантів.
Бійці ДПСУ ліквідували російський пункт управління БпЛА
Підрозділ "Фенікс" Державної прикордонної служби України знищив пункт управління російськими безпілотниками на Харківському напрямку.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
У ході операції прикордонники виявили та знешкодили кілька точок запуску ворожих БпЛА.
Крім того, завдали ударів по логістичних об’єктах росіян, які забезпечували постачання дронів і боєприпасів.
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