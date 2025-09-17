Бійці ДПСУ знищили російську ДРГ на Курському напрямку — відео
Бійці ДПСУ знищили російську ДРГ на Курському напрямку — відео

Бійці 15-го мобільного загону "Сталевий кордон" Державної прикордонної служби України за допомогою безпілотників знищили укриття та антену російських загарбників на Курському напрямку.

Головні тези:

  • Бійці Державної прикордонної служби України вразливо ударили по російських загарбниках на Курському напрямку.
  • Українські прикордонники використали безпілотники для знищення укриття та антени російських ДРГ.
  • Аеророзвідка виявила і знищила штурмовиків ворожих військ, що непомітно рухались в бік українських позицій.

Українські прикордонники ліквідували російську ДРГ на Курщині

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

На Курському напрямку прикордонники бригади "Сталевий кордон" завдали ударів по російських загарбниках та їх укриттях.

Зокрема аеророзвідка виявила та знищила штурмовиків ворожих військ, які "непомітно" рухались в бік наших позицій.

Крім цього, наші бійці влучили в замасковану антену противника та прямо вглиб окупантського укриття, знищивши все, що знаходилось всередині.

