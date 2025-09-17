Бійці ДПСУ знищили російську ДРГ на Курському напрямку — відео

Бійці 15-го мобільного загону "Сталевий кордон" Державної прикордонної служби України за допомогою безпілотників знищили укриття та антену російських загарбників на Курському напрямку.
Головні тези:
- Бійці Державної прикордонної служби України вразливо ударили по російських загарбниках на Курському напрямку.
- Українські прикордонники використали безпілотники для знищення укриття та антени російських ДРГ.
- Аеророзвідка виявила і знищила штурмовиків ворожих військ, що непомітно рухались в бік українських позицій.
Українські прикордонники ліквідували російську ДРГ на Курщині
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
Зокрема аеророзвідка виявила та знищила штурмовиків ворожих військ, які "непомітно" рухались в бік наших позицій.
Крім цього, наші бійці влучили в замасковану антену противника та прямо вглиб окупантського укриття, знищивши все, що знаходилось всередині.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-