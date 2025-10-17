"Бавовна" у Криму. ССО уразили нафтобазу та ФДКУ комбінату "Гвардійський"
"Бавовна" у Криму. ССО уразили нафтобазу та ФДКУ комбінату "Гвардійський"

Сили спеціальних операцій уразили нафтобазу та ФДКУ комбінату «Гвардійський» у Криму.

Головні тези:

  • Підрозділи Сил спеціальних операцій ударили нафтобазу та ФДКУ комбінату “Гвардійський” у Криму.
  • Успішні дії ССО України призвели до ураження об'єктів на окупованій території АР Крим.
  • Пожежа на нафтобазі триває та поширилася на інші резервуари.

"Бавовна" у Криму: що відомо

У ніч на 17 жовтня підрозділи Сил спеціальних операцій ударними дронами уразили ряд об’єктів противника на тимчасово окупованій території АР Крим.

Результатом успішних дій ССО України є ураження нафтобази у н. п Гвардійське та ФДКУ комбіната «Гвардійський», що в н. п Кар’єрне, Сакського району.

Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних дій з метою зупинки ворога.

Пожежа на нафтобазі досі триває та навіть поширилася на інші резервуари.

