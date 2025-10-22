Путин пугает мир пуском межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" — видео
Путин пугает мир пуском межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" — видео

"Ярс"
Источник:  online.ua

22 октября в России под руководством Верховного Главнокомандующего ВС РФ, нелегитимного президента страны Владимира Путина проведена тренировка стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. В ходе тренировки выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования, похвасталось Министерство обороны страны-агрессорки.

В России запустили межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс"

С государственного испытательного космодрома "Плесецк" по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс".

Из акватории Баренцева моря из атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Брянск» произведен пуск баллистической ракеты «Синевая».

Также к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95мс, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования. Управление практическими пусками производилось из Национального центра управления обороной Российской Федерации.

На тренировке проверены уровень подготовки органов военного управления, практические навыки работы оперативного состава по организации управления подчиненными войсками (силами).

