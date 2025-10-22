22 октября в России под руководством Верховного Главнокомандующего ВС РФ, нелегитимного президента страны Владимира Путина проведена тренировка стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. В ходе тренировки выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования, похвасталось Министерство обороны страны-агрессорки.
Главные тезисы
- Под руководством Владимира Путина Россия провела тренировку стратегических ядерных сил с пусками межконтинентальных баллистических ракет.
- На тренировке участвовали наземная, морская и авиационная составляющие, включая пуски крылатых ракет воздушного базирования.
- Был осуществлен пуск межконтинентальной баллистической ракеты “Ярс” с космодрома “Плесецк” по полигону “Кура” на Камчатке.
В России запустили межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс"
С государственного испытательного космодрома "Плесецк" по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс".
Из акватории Баренцева моря из атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Брянск» произведен пуск баллистической ракеты «Синевая».
Также к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95мс, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования. Управление практическими пусками производилось из Национального центра управления обороной Российской Федерации.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-