Путін лякає світ пуском міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс" — відео
Категорія
Світ
Дата публікації

Путін лякає світ пуском міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс" — відео

ракета
Джерело:  online.ua

22 жовтня у Росії під керівництвом Верховного Головнокомандувача ЗС РФ, нелегітимного президента країни Володимира Путіна проведено тренування стратегічних ядерних сил із залученням їх наземної, морської та авіаційної складових. У ході тренування виконано практичні пуски міжконтинентальних балістичних ракет та крилатих ракет повітряного базування, похизувалося Міністерство оборони країни-агресорки.

Головні тези:

  • Під керівництвом Путіна у Росії відбулося тренування стратегічних ядерних сил з пуском міжконтинентальної балістичної ракети Ярс.
  • У ході тренування здійснювалися пуски ракет різних складових - наземної, морської та авіаційної.
  • Пуск міжконтинентальної балістичної ракети Ярс та інших ракет був проведений з різних військових об'єктів, включаючи атомний підводний ракетний крейсер Брянськ.

У Росії запустили міжконтинентальну балістичну ракету “Ярс”

З державного випробувального космодрому «Плесецьк» по полігону «Кура» на Камчатці виконано пуск міжконтинентальної балістичної ракети «Ярс».

З акваторії Баренцева моря з атомного підводного ракетного крейсера стратегічного призначення «Брянськ» здійснено пуск балістичної ракети «Синева».

Також до тренування залучалися літаки дальньої авіації Ту-95мс, які виконували пуски крилатих ракет повітряного базування. Управління практичними пусками здійснювалося з Національного центру управління обороною Російської Федерації.

На тренуванні перевірено рівень підготовки органів військового управління, практичні навички роботи оперативного складу щодо організації управління підпорядкованими військами (силами).

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР оцінило випробування Росією балістичних ракет "Ярс" і "Булава"
ГУР
Ракета Ярс
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Навіщо Путін наказав випробувати ракету "Ярс" — пояснення аналітиків
Путін
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Вона не полетіла. Росія вчергове зганьбилася через пуск міжконтинентальної ракети "Ярс"
Ярс

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?