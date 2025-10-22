22 жовтня у Росії під керівництвом Верховного Головнокомандувача ЗС РФ, нелегітимного президента країни Володимира Путіна проведено тренування стратегічних ядерних сил із залученням їх наземної, морської та авіаційної складових. У ході тренування виконано практичні пуски міжконтинентальних балістичних ракет та крилатих ракет повітряного базування, похизувалося Міністерство оборони країни-агресорки.
Головні тези:
У Росії запустили міжконтинентальну балістичну ракету "Ярс"
З державного випробувального космодрому «Плесецьк» по полігону «Кура» на Камчатці виконано пуск міжконтинентальної балістичної ракети «Ярс».
З акваторії Баренцева моря з атомного підводного ракетного крейсера стратегічного призначення «Брянськ» здійснено пуск балістичної ракети «Синева».
Також до тренування залучалися літаки дальньої авіації Ту-95мс, які виконували пуски крилатих ракет повітряного базування. Управління практичними пусками здійснювалося з Національного центру управління обороною Російської Федерації.
