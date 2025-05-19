Вона не полетіла. Росія вчергове зганьбилася через пуск міжконтинентальної ракети "Ярс"

У Росії провалився запуск міжконтинентальної ракети "Ярс". Слідів пуску не було зафіксовано, зауважили українські експерти.

Росія провалила пуск міжконтинентальної ракети "Ярс"

Зазначається, що в ніч на 19 травня Росія планувала здійснити навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс". Втім, запуск так і не відбувся.

У РФ не змогли запустити "Ярс": все вказує на те, що пуску просто не було.

За інформацією Головного управління розвідки МО України, пусковий район був нетиповим — у Свердловській області, поблизу населеного пункту Свободний, де дислокується 433-й полк 42-ї дивізії 31-ї армії ракетних військ стратегічного призначення.

Враховуючи близькість до міста Нижній Тагіл (лише 25 км), будь-який пуск мав би потрапити в об'єктиви місцевих жителів. Проте жодного фото- чи відеодоказу не з’явилося. Поширити

Також відсутні записи з дальніх регіонів — ракету, спрямовану на полігон Кура на Камчатці, могли б спостерігати на великій території: від Ханти-Мансійська до Магадану. Але й звідти жодної візуальної фіксації не надходило.

Причини скасування запуску наразі невідомі. Експерти не виключають технічні проблеми або небажання Кремля демонструвати слабкість у сфері ядерного стримування напередодні важливих переговорів між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом.

Нагадаємо, що у 2023 році РФ вже двічі не змогла успішно провести запуск ракет типу "Ярс" — ракети збивалися з курсу. Є ймовірність, що цього разу сталася нештатна ситуація ще на стартовому етапі.

Крім того, наприкінці вересня 2024 року на космодромі "Плесецьк" у пусковій шахті вибухнула ракета РС-28 "Сармат", що додатково підкріплює сумніви в надійності російських стратегічних озброєнь.

Напередодні українська розвідка попередила про намір Росії здійснити демонстраційний запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс".