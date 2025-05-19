Она не полетела. Россия в очередной раз опозорилась из-за пуска межконтинентальной ракеты "Ярс"
Категория
Мир
Дата публикации

Она не полетела. Россия в очередной раз опозорилась из-за пуска межконтинентальной ракеты "Ярс"

Ярс
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Источник:  Defense Express

В России провалился запуск межконтинентальной ракеты Ярс. Следы пуска не были зафиксированы, отметили украинские эксперты.

Главные тезисы

  • Россия потерпела неудачу с запуском межконтинентальной ракеты Ярс, что свидетельствует о проблемах в ядерной программе страны.
  • Отсутствие следов и нетипичный пусковой район говорят о возможных проблемах со стратегическим оружием России.
  • Пуск ракеты мог быть отменен из-за технических недостатков либо из желания не демонстрировать слабость перед международным сообществом.

Россия провалила пуск межконтинентальной ракеты "Ярс"

В ночь на 19 мая Россия планировала осуществить учебно-боевой запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Впрочем, запуск так и не состоялся.

В РФ не смогли запустить "Ярс": все указывает на то, что пуска просто не было.

По информации Главного управления разведки МО Украины, пусковой район был нетипичным — в Свердловской области, вблизи населенного пункта Свободный, где дислоцируется 433-й полк 42-й дивизии 31-й армии ракетных войск стратегического назначения.

Учитывая близость к городу Нижний Тагил (только 25 км), любой пуск должен попасть в объективы местных жителей. Однако ни одного фото- или видеодоказательства не появилось.

Также отсутствуют записи из дальних регионов — ракету, направленную на полигон Кура на Камчатке, могли наблюдать на большой территории: от Ханты-Мансийска до Магадана. Но и оттуда никакой визуальной фиксации не поступало.

Причины отмены запуска неизвестны. Эксперты не исключают технических проблем или нежелания Кремля демонстрировать слабость в сфере ядерного сдерживания накануне важных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Напомним, что в 2023 году РФ уже дважды не смогла успешно произвести запуск ракет типа "Ярс" — ракеты сбивались с курса. Есть вероятность, что в этот раз произошла нештатная ситуация еще на стартовом этапе.

Кроме того, в конце сентября 2024 года на космодроме "Плесецк" в пусковой шахте взорвалась ракета РС-28 "Сармат", дополнительно подкрепляющая сомнения в надежности российских стратегических вооружений.

Накануне украинская разведка предупредила о намерении России осуществить демонстрационный запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс".

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