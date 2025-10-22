Силы обороны успешно поразили заводы РФ в Мордовии и Дагестане

22 октября Генштаб ВСУ сообщил о реализации новых операций Силами обороны Украины. Речь идет о мощных атаках на российский завод по производству боеприпасов и находящихся на территории страны-агрессорки России нефтеперерабатывающий завод.
Главные тезисы
- На территории Саранского механического завода раздались мощные взрывы.
- Также целью атаки был Махачкалинский нефтеперерабатывающий завод.
Украинские воины достают до Мордовии и Дагестана
Новые операции были проведены с целью понижения военно-экономического потенциала России.
В рамках их реализации Силы обороны Украины атаковали сразу несколько стратегических объектов на территории врага.
Так, под удар попал Саранский механический завод в республике Мордовия — там прогремела серия мощных взрывов.
Что важно понимать, он занимается производством противопехотных инженерных боеприпасов и комплектов минирования, детонаторов боеприпасов и узлов инициирования.
Также украинские воины успешно попали в Махачкалинский нефтеперерабатывающий завод в республике Дагестан.
Согласно последним данным, поражена одна из установок переработки на территории предприятия.
Как сообщает Генштаб ВСУ, результаты поражения пока уточняются и будут объявлены впоследствии.
