Силы обороны успешно поразили заводы РФ в Мордовии и Дагестане
Силы обороны успешно поразили заводы РФ в Мордовии и Дагестане

Украинские воины достают до Мордовии и Дагестана
22 октября Генштаб ВСУ сообщил о реализации новых операций Силами обороны Украины. Речь идет о мощных атаках на российский завод по производству боеприпасов и находящихся на территории страны-агрессорки России нефтеперерабатывающий завод.

Главные тезисы

  • На территории Саранского механического завода раздались мощные взрывы.
  • Также целью атаки был Махачкалинский нефтеперерабатывающий завод.

Украинские воины достают до Мордовии и Дагестана

Новые операции были проведены с целью понижения военно-экономического потенциала России.

В рамках их реализации Силы обороны Украины атаковали сразу несколько стратегических объектов на территории врага.

Так, под удар попал Саранский механический завод в республике Мордовия — там прогремела серия мощных взрывов.

Что важно понимать, он занимается производством противопехотных инженерных боеприпасов и комплектов минирования, детонаторов боеприпасов и узлов инициирования.

Также украинские воины успешно попали в Махачкалинский нефтеперерабатывающий завод в республике Дагестан.

Согласно последним данным, поражена одна из установок переработки на территории предприятия.

Основным предназначением завода является обеспечение горючим и его хранение в интересах морской базы Каспийского флота и заправка военных судов российских окупантов. Ежегодный объем переработки составляет до 1 миллиона тонн.

Как сообщает Генштаб ВСУ, результаты поражения пока уточняются и будут объявлены впоследствии.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российского агрессора и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует! Слава Украине! — сказано в заявлении Генштаба ВСУ.

