ПВО обезвредила 333 дронов и 16 ракет во время комбинированного удара РФ
ПВО обезвредила 333 дронов и 16 ракет во время комбинированного удара РФ

Воздушные Силы ВСУ
Новая атака РФ на Украину - как отработала ПВО
Читати українською

В ночь 21-22 октября Россия осуществляла комбинированную атаку на объекты критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Для нового удара враг использовал 433 средства воздушного приступа.

Главные тезисы

  • Зафиксированы прямые попадания 12 ракет и 55 ударных БПЛА на 26 локациях.
  • Атака продолжается до сих пор, не игнорируйте воздушную тревогу.

Новая атака РФ на Украину — как отработала ПВО

На этот раз россияне использовали:

  • 405 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ АР Крым (около 250 из них — "шахеды");

  • 11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков: Брянская, Ростовская обл. — РФ, ТОТ Донецкой обл.);

  • 9 крылатых ракет Искандер-К (районы пусков: Курская, Воронежская обл. — РФ, ТОТ АР Крым);

  • 4 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Ростовской обл. — РФ;

  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (район пусков: ТОТ Запорожской обл.).

Что важно понимать, основное направление удара — Киевщина. Также пострадали Днепропетровщина, Запорожье, Черкасская, Черниговская и Одесская области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 12.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 349 воздушных целей:

  • 333 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотники других типов);

  • 8 крылатых ракет Искандер-К;

  • 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Зафиксированы прямые попадания 12 ракет и 55 ударных БпЛА на 26 локациях и падение сбитых (обломки) на 19 локациях. Кроме того, 17 БпЛА не достигли целей (локационно потеряны), информация уточняется.

Воздушные силы ВСУ сообщают, что атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.

