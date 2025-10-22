ПВО обезвредила 333 дронов и 16 ракет во время комбинированного удара РФ

В ночь 21-22 октября Россия осуществляла комбинированную атаку на объекты критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Для нового удара враг использовал 433 средства воздушного приступа.
Главные тезисы
- Зафиксированы прямые попадания 12 ракет и 55 ударных БПЛА на 26 локациях.
- Атака продолжается до сих пор, не игнорируйте воздушную тревогу.
Новая атака РФ на Украину — как отработала ПВО
На этот раз россияне использовали:
405 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ АР Крым (около 250 из них — "шахеды");
11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков: Брянская, Ростовская обл. — РФ, ТОТ Донецкой обл.);
9 крылатых ракет Искандер-К (районы пусков: Курская, Воронежская обл. — РФ, ТОТ АР Крым);
4 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Ростовской обл. — РФ;
4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (район пусков: ТОТ Запорожской обл.).
Что важно понимать, основное направление удара — Киевщина. Также пострадали Днепропетровщина, Запорожье, Черкасская, Черниговская и Одесская области.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 12.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 349 воздушных целей:
333 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотники других типов);
8 крылатых ракет Искандер-К;
6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
Воздушные силы ВСУ сообщают, что атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.
