ППО знешкодила 333 дронів та 16 ракет під час комбінованого удару РФ
ППО знешкодила 333 дронів та 16 ракет під час комбінованого удару РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Протягом ночі 21-22 жовтня Росія здійснювала комбіновану атаку на об'єкти критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Для нового удару ворог використав 433 засоби повітряного нападу.

Головні тези:

  • Зафіксовані прямі влучання 12 ракет та 55 ударних БпЛА на 26 локаціях.
  • Атака триває досі, не ігноруйте повітряну тривогу.

Нова атака РФ на Україну — як відпрацювала ППО

Цього разу росіяни використали:

  • 405 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ АР Крим (близько 250 із них — «шахеди»);

  • 11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: Брянська, Ростовська обл. — РФ, ТОТ Донецької обл.);

  • 9 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: Курська, Воронезька обл. — РФ, ТОТ АР Крим);

  • 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Ростовської обл. — РФ;

  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пусків: ТОТ Запорізької обл.).

Що важливо розуміти, основний напрямок удару — Київщина. Також постраждали Дніпропетровщина, Запоріжжя, Черкащина, Чернігівщина та Одещина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 12.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 349 повітряних цілей:

  • 333 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

  • 8 крилатих ракет Іскандер-К;

  • 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Наразі зафіксовано прямі влучання 12 ракет та 55 ударних БпЛА на 26 локаціях та падіння збитих (уламки) на 19 локаціях. Крім того, 17 БпЛА не досягли цілей (локаційно втрачені), інформація уточнюється.

Повітряні сили ЗСУ наголошують, що атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

