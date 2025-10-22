РФ атакувала дитячий садок у Харкові — поранені діти
Україна
РФ атакувала дитячий садок у Харкові — поранені діти

Ігор Терехов
Харків знову під ворожими ударами
Read in English

Опівдні 22 жовтня російські загарбники атакують Харків — вони влучили у приватний дитячий садок, загинула одна людина, діти дістали поранення. Загалом у місті прогриміли кілька гучних вибухів.

Головні тези:

  • Станом на зараз постраждали щонайменше 7 людей.
  • Щонайменше двоє з них – у важкому стані.

Харків знову під ворожими ударами

Про ситуацію в місті на тлі російських атак розповів мер Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Влучання у приватний дитячий садочок у Холодногірському районі, є поранені діти. На місці удару — пожежа, — повідомив Терехов.

Згідно з останніми даними, російські загарбники здійснюють атаку "Шахедами".

Станом на зараз усі діти евакуйовані з дитячого садочка, однак вогонь досі не вдалося приборкати.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов офіційно підтвердив, що відомо про 7 постраждалих внаслідок ворожої атаки.

Щонайменше двоє з них — у важкому стані. Медики працюють на місці, — наголосив глава області.

Терехов також додав, що один з поранених без свідомості у реанімації.

Що важливо розуміти, протягом ночі 21-22 жовтня внаслідок атак Росії постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області.

Цього разу росіяни вбили 6 цивільних, зокрема двох дітей.

