РФ атакувала дитячий садок у Харкові — поранені діти

Опівдні 22 жовтня російські загарбники атакують Харків — вони влучили у приватний дитячий садок, загинула одна людина, діти дістали поранення. Загалом у місті прогриміли кілька гучних вибухів.
Головні тези:
- Станом на зараз постраждали щонайменше 7 людей.
- Щонайменше двоє з них – у важкому стані.
Харків знову під ворожими ударами
Про ситуацію в місті на тлі російських атак розповів мер Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Згідно з останніми даними, російські загарбники здійснюють атаку "Шахедами".
Станом на зараз усі діти евакуйовані з дитячого садочка, однак вогонь досі не вдалося приборкати.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов офіційно підтвердив, що відомо про 7 постраждалих внаслідок ворожої атаки.
Терехов також додав, що один з поранених без свідомості у реанімації.
Що важливо розуміти, протягом ночі 21-22 жовтня внаслідок атак Росії постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області.
Цього разу росіяни вбили 6 цивільних, зокрема двох дітей.
