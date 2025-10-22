РФ атаковала детский сад в Харькове — ранены дети

В полдень 22 октября российские захватчики атакуют Харьков — они попали в частный детский сад: один человек погиб, дети получили ранения. В общей сложности в городе прогремели несколько громких взрывов.

Харьков снова под вражескими ударами

О ситуации в городе на фоне российских атак рассказал мэр Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Попадание в частный детский сад в Холодногорском районе, есть раненые дети. На месте удара — пожар, — сообщил Терехов. Поделиться

Согласно последним данным, российские захватчики совершают атаку "Шахедами".

Сейчас все дети эвакуированы из детского сада, однако огонь до сих пор не удалось погасить.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов официально подтвердил, что известно о 7 пострадавших в результате вражеской атаки.

По меньшей мере, двое из них — в тяжелом состоянии. Медики работают на месте, — подчеркнул глава области. Поделиться

Терехов также добавил, что один из раненых без сознания в реанимации.

Что важно понимать, ночью 21-22 октября в результате атак России пострадали Киевская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Запорожская, Черкасская и Сумская области.

На этот раз россияне убили 6 гражданских, в том числе двоих детей.