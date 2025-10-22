Новая атак РФ на Украину — 6 человек погибли и 17 пострадали

Украинский лидер Владимир Зеленский раскрыл последствия новой волны российского террора, под которую попали разные регионы страны. Согласно последним данным, шесть человек, из них двое детей, погибли, еще 17 гражданских пострадали.

Зеленский рассказал о последствиях новой российской атаки

По словам главы государства, в течение ночи и утра работали наши силы ПВО, мобильные огневые группы, экипажи дронов-перехватчиков.

Российские захватчики снова атаковали мирные города и села, били по энергетике и жилым домам.

В этот раз под удары врага попали Киевская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Запорожская, Черкасская и Сумская области.

На сегодняшний день известно о 17 пострадавших людях. Шесть человек, из них двое детей, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким. Российские слова о дипломатии ничего не значат, пока российские руководители не испытывают критических проблем. Владимир Зеленский Президент Украины

По мнению главы государства, мощное давление на страну-агрессорку можно обеспечить только санкциями, украинской дальнобойностью и скоординированной дипломатией всех союзников Киева.

На этом фоне Владимир Зеленский призвал Евросоюз наконец-то принять сильный санкционный пакет против РФ.

Кроме того, Украина рассчитывает на сильные санкционные решения Штатов и группы семи.