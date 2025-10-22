Гарантии безопасности для Украины. Зеленский анонсировал важное соглашение

Глава государства Владимир Зеленский официально объявил о подготовке "совершенно нового" соглашения с странами Европы, которое должно стать частью гарантий безопасности для Украины.
Главные тезисы
- Киев и Брюссель готовы сделать еще большее для завершения российской войны.
- Зеленский указал на то, что Кремль снова срывает мирные переговоры.
Украина и Европа готовятся к новому соглашению
Украинский лидер подчеркнул, что по состоянию на 21 октября стартовал финальный этап подготовки к ближайшим встречам с европейскими союзниками.
По словам Владимира Зеленского, в течение недели будут проходить действительно важные мероприятия.
Как отметил глава государства, пока все детали рано раскрывать.
Он также указал на связь между нежеланием Дональда Трампа на этом этапе предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk и тем, что команда Путина снова срывает мирные переговоры для завершения войны.
Как удалось узнать иностранным медиа, официальный Киев и Брюссель готовят собственный план для прекращения войны с Россией.
По предварительным данным, он состоит из 12 пунктов.
