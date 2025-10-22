Гарантии безопасности для Украины. Зеленский анонсировал важное соглашение
Категория
Политика
Дата публикации

Гарантии безопасности для Украины. Зеленский анонсировал важное соглашение

Владимир Зеленский
Зеленский
Read in English
Читати українською

Глава государства Владимир Зеленский официально объявил о подготовке "совершенно нового" соглашения с странами Европы, которое должно стать частью гарантий безопасности для Украины.

Главные тезисы

  • Киев и Брюссель готовы сделать еще большее для завершения российской войны.
  • Зеленский указал на то, что Кремль снова срывает мирные переговоры.

Украина и Европа готовятся к новому соглашению

Украинский лидер подчеркнул, что по состоянию на 21 октября стартовал финальный этап подготовки к ближайшим встречам с европейскими союзниками.

По словам Владимира Зеленского, в течение недели будут проходить действительно важные мероприятия.

Первое — будет хорошее и во многом совершенно новое соглашение о наших оборонных способностях. Соглашение, которое будет реализовываться фактически как часть гарантий безопасности для нашего государства, для всех наших людей долгосрочно.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как отметил глава государства, пока все детали рано раскрывать.

Он также указал на связь между нежеланием Дональда Трампа на этом этапе предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk и тем, что команда Путина снова срывает мирные переговоры для завершения войны.

Как удалось узнать иностранным медиа, официальный Киев и Брюссель готовят собственный план для прекращения войны с Россией.

По предварительным данным, он состоит из 12 пунктов.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Норвегия планирует выделить миллиарды евро на помощь Украине
Норвегия остается на стороне Украины
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Два человека погибли в Киеве в результате атаки РФ
Виталий Кличко
Последствия новой атаки РФ на Киев
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины поразили Брянский химзавод в России
Генштаб ВСУ
Новая "бавовна" в России - первые подробности

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?