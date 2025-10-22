Гарантии безопасности для Украины. Зеленский анонсировал важное соглашение

Глава государства Владимир Зеленский официально объявил о подготовке "совершенно нового" соглашения с странами Европы, которое должно стать частью гарантий безопасности для Украины.

Украина и Европа готовятся к новому соглашению

Украинский лидер подчеркнул, что по состоянию на 21 октября стартовал финальный этап подготовки к ближайшим встречам с европейскими союзниками.

По словам Владимира Зеленского, в течение недели будут проходить действительно важные мероприятия.

Первое — будет хорошее и во многом совершенно новое соглашение о наших оборонных способностях. Соглашение, которое будет реализовываться фактически как часть гарантий безопасности для нашего государства, для всех наших людей долгосрочно. Владимир Зеленский Президент Украины

Как отметил глава государства, пока все детали рано раскрывать.

Он также указал на связь между нежеланием Дональда Трампа на этом этапе предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk и тем, что команда Путина снова срывает мирные переговоры для завершения войны.

Как удалось узнать иностранным медиа, официальный Киев и Брюссель готовят собственный план для прекращения войны с Россией.