Два человека погибли в Киеве в результате атаки РФ

Последствия новой атаки РФ на Киев

Актуальной информацией поделились начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и мэр Киева Виталий Кличко.

Как сообщил Ткаченко, в Днепровском районе в результате ночной атаки погиб человек.

Именно в этом районе из-за удара россиян вспыхнул пожар на 8-9 этажах жилого дома, впоследствии огонь локализовали.

В 6:42 Тимур Ткаченко официально подтвердил, что известно о втором погибшем в столице.

Чуть позже Виталий Кличко отметил, что в Дарницком районе, в результате попадания обломков в нежилое здание, пострадала женщина. Медики оказывают ей помощь на месте.

Впоследствии он уточнил, что количество пострадавших возросло до 5 человек.

В результате вражеской атаки погибли два человека. Пятеро пострадали. Всех пострадавших медики госпитализировали. В том числе — двухлетнего ребенка. Виталий Кличко Мэр Киева

В Киеве в результате атаки РФ в ночь на 22 октября обломки рухнули во дворе жилого дома.