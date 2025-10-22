Два человека погибли в Киеве в результате атаки РФ

Ночью 22 октября российские захватчики нанесли удары по столице Украины - Киеву. Согласно последним данным, погибли двое мирных жителей города.
Главные тезисы
- Из-за атаки начался пожар на 8-9 этажах жилого дома в Днепровском районе.
- Один из пострадавших – двухлетний ребенок.
Последствия новой атаки РФ на Киев
Актуальной информацией поделились начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и мэр Киева Виталий Кличко.
Как сообщил Ткаченко, в Днепровском районе в результате ночной атаки погиб человек.
Именно в этом районе из-за удара россиян вспыхнул пожар на 8-9 этажах жилого дома, впоследствии огонь локализовали.
В 6:42 Тимур Ткаченко официально подтвердил, что известно о втором погибшем в столице.
Чуть позже Виталий Кличко отметил, что в Дарницком районе, в результате попадания обломков в нежилое здание, пострадала женщина. Медики оказывают ей помощь на месте.
Впоследствии он уточнил, что количество пострадавших возросло до 5 человек.
В Киеве в результате атаки РФ в ночь на 22 октября обломки рухнули во дворе жилого дома.
