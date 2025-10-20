Покупка 25 систем Patriot для Украины. Зеленский анонсировал подготовку контракта
Категория
Украина
Дата публикации

Покупка 25 систем Patriot для Украины. Зеленский анонсировал подготовку контракта

Patriot
Читати українською
Источник:  Суспільне

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтоне обсудил возможность подписания контракта на поставку Украине 25 систем Patriot, которые Киев будет получать несколько лет.

Главные тезисы

  • Подписание контракта на поставку 25 систем Patriot для Украины обсуждается в контексте визита президента Зеленского в Вашингтон.
  • Украина рассчитывает на финансирование по замороженным российским активам и другим источникам для приобретения систем Patriot.
  • Планируется ежегодная поставка 25 систем, что обеспечит страну необходимой защитой от возможных угроз.

Украина готова закупить 25 систем Patriot — Зеленский

По словам Зеленского, 25 систем — это запрос от Воздушных сил ВСУ, но такое количество систем Украина не сможет получить сразу. Речь идет о ежегодных поставках. Однако сложностью является то, что у производителя Patriot есть очередь на производство систем для других стран.

Эти 25 систем мы будем получать каждый год, разное количество в разные годы. Белый дом может сменить очередь, если на это будет политическая воля. Мы понимаем, какие европейские страны могут нам предоставить этот приоритет очереди. Есть больше в этом вопросе позитива — сейчас работаем, чтобы получить необходимые решения.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как говорит Президент, в ключевых европейских странах-членах НАТО есть системы Patriot, принадлежащие США. И эти комплексы также может получить Украина, если на это будет "добрая воля" и содействие в Белом доме.

Планируется, что денежные средства, необходимые для закупки 25 систем Patriot, поступят от использования замороженных российских активов и финансовая основа этого соглашения уже проработана.

Безусловно, нам тоже нужно работать над другим финансовым источником. У нас есть 28 двусторонних сделок по безопасности со странами на сегодня. Находить финансы и проплачивать предоплату — задача такая, и внутри этих соглашений это реалистично.

29 сентября немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия до конца 2025 передаст Украине еще две системы противовоздушной обороны Patriot. Это произойдет при поддержке норвежских партнеров.

10 октября Зеленский сообщил, что Украина готовит соглашение о закупке вооружения у США. Среди приоритетов — системы противовоздушной обороны, артиллерийская система HIMARS вместе с модифицированием для тактических ракет ATACMS.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
США продадут Украине систему Patriot и дополнительное оборудование
Украина продолжит получать вооружение США
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ракеты для Patriot и HIMARS войдут в новый пакет помощи Украине за инициативой PURL
Офис Президента Украины
HIMARS
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ЗРК Patriot от Израиля уже месяц работает в Украине
Patriot

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?