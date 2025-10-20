Покупка 25 систем Patriot для Украины. Зеленский анонсировал подготовку контракта

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтоне обсудил возможность подписания контракта на поставку Украине 25 систем Patriot, которые Киев будет получать несколько лет.

Украина готова закупить 25 систем Patriot — Зеленский

По словам Зеленского, 25 систем — это запрос от Воздушных сил ВСУ, но такое количество систем Украина не сможет получить сразу. Речь идет о ежегодных поставках. Однако сложностью является то, что у производителя Patriot есть очередь на производство систем для других стран.

Эти 25 систем мы будем получать каждый год, разное количество в разные годы. Белый дом может сменить очередь, если на это будет политическая воля. Мы понимаем, какие европейские страны могут нам предоставить этот приоритет очереди. Есть больше в этом вопросе позитива — сейчас работаем, чтобы получить необходимые решения. Владимир Зеленский Президент Украины

Как говорит Президент, в ключевых европейских странах-членах НАТО есть системы Patriot, принадлежащие США. И эти комплексы также может получить Украина, если на это будет "добрая воля" и содействие в Белом доме.

Планируется, что денежные средства, необходимые для закупки 25 систем Patriot, поступят от использования замороженных российских активов и финансовая основа этого соглашения уже проработана.

Безусловно, нам тоже нужно работать над другим финансовым источником. У нас есть 28 двусторонних сделок по безопасности со странами на сегодня. Находить финансы и проплачивать предоплату — задача такая, и внутри этих соглашений это реалистично.

29 сентября немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия до конца 2025 передаст Украине еще две системы противовоздушной обороны Patriot. Это произойдет при поддержке норвежских партнеров.