Ракеты для Patriot и HIMARS войдут в новый пакет помощи Украине за инициативой PURL

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в октябре фонд инициативы PURL может увеличиться до 3,5-3,6 млрд. долларов. А в новом пакете помощи будут ракеты для Patriot и HIMARS.
Главные тезисы
- Инициатива PURL предлагает новый пакет помощи Украине на сумму до 3,6 млрд. долл, включая ракеты для Patriot и HIMARS.
- За инициативой PURL стоят страны-члены НАТО, которые финансируют поставки американского вооружения и технологий для Украины
Украина в скором времени получит новый пакет помощи от PURL
Об этом глава государства сообщил во время совместной с президентом Европарламента Робертой Мецолой встрече с представителями медиа.
Он подтвердил, что средства из этого фонда пойдут на первые два пакета американской военной помощи, которые сейчас формируются. Бюджет каждого пакета составляет 500 млн. дол.
Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) — это новый механизм, сосредоточенный на поставке Украине оружия из перечня приоритетных потребностей. Он позволяет странам-членам НАТО финансировать поставки американского вооружения и технологий через добровольные взносы.
В программу PURL уже присоединились 11 стран. По состоянию на 6 сентября в рамках новой инициативы было собрано два миллиарда долларов. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над тем, чтобы финансирование этой программы увеличилось.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-