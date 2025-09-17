Ракеты для Patriot и HIMARS войдут в новый пакет помощи Украине за инициативой PURL

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в октябре фонд инициативы PURL может увеличиться до 3,5-3,6 млрд. долларов. А в новом пакете помощи будут ракеты для Patriot и HIMARS.

Украина в скором времени получит новый пакет помощи от PURL

Об этом глава государства сообщил во время совместной с президентом Европарламента Робертой Мецолой встрече с представителями медиа.

Мы получили более 2 миллиардов долларов от партнеров специально для программы PURL. Мы получим еще дополнительные деньги за октябрь. Думаю, где-то у нас будет 3,5-3,6 миллиарда. Владимир Зеленский Президент Украины

Он подтвердил, что средства из этого фонда пойдут на первые два пакета американской военной помощи, которые сейчас формируются. Бюджет каждого пакета составляет 500 млн. дол.

В этих пакетах — я не буду говорить все детали — точно будут ракеты для Patriot и для HIMARS. Поделиться

Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) — это новый механизм, сосредоточенный на поставке Украине оружия из перечня приоритетных потребностей. Он позволяет странам-членам НАТО финансировать поставки американского вооружения и технологий через добровольные взносы.

В программу PURL уже присоединились 11 стран. По состоянию на 6 сентября в рамках новой инициативы было собрано два миллиарда долларов. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над тем, чтобы финансирование этой программы увеличилось.