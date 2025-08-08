Радар украинского Patriot отремонтировали в Германии — был поврежден российскими обстрелами

Привлечение Инициативы НАТО по безопасности и обучению для Украины (NSATU) помогло восстановить и вернуть в Украину серьезно поврежденный радиолокационный комплекс системы Patriot, ремонт которого представители промышленности считали невозможным.

Радар украинского Patriot отремонтировали в Германии

Об этом рассказал генерал-майор Майк Келлер, заместитель командующего NSATU.

Несколько месяцев назад радиолокационный комплекс Patriot получил серьезные повреждения. Мы вернули радар в Германию, и представители промышленности сообщили нам, что восстановление невозможно. Сколько нужно для производства нового? Годы. Мы с этим не согласились. Из Висбадена мы привлекли настоящих мастеров из военно-воздушных сил Германии. Они работали по 16 часов в день, с понедельника по субботу, и в июле мы доставили отремонтированный радар обратно в Украину. Майк Келлер Заместитель командующего NSATU

Он добавил, что на прошлой неделе восстановленный радар уже зафиксировал свое первое поражение.

Генерал рассказал о трех основных «столбах» помощи Силам обороны Украины, а именно материальной помощи, включая указанный ремонт оборудования, а также координацию обучения военных и обеспечение будущего украинской армии.

Заместитель руководителя NSATU рассказал, что в настоящее время около 30 тыс. украинских солдат прошли подготовку. При этом он отметил, что военные НАТО также многому научились у украинцев.

Они воюют каждый день. Их опыт в тактическом пехотном бою, особенно с беспилотниками, невероятно ценен для нас. Нам нужно переосмыслить многие наши собственные подходы. Поделиться

Относительно обеспечения будущего украинской армии заместитель руководителя Инициативы подчеркнул важность достижения взаимосовместимости с НАТО.