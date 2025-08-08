Радар украинского Patriot отремонтировали в Германии — был поврежден российскими обстрелами

Привлечение Инициативы НАТО по безопасности и обучению для Украины (NSATU) помогло восстановить и вернуть в Украину серьезно поврежденный радиолокационный комплекс системы Patriot, ремонт которого представители промышленности считали невозможным.
Главные тезисы
- Инициатива НАТО по безопасности и обучению (NSATU) помогла восстановить радар системы Patriot, поврежденный российскими обстрелами.
- Сотрудничество со специалистами из Германии позволило отремонтировать оборудование, которое считалось невосстановимым.
- NSATU активно обучает украинских солдат и обеспечивает материальную помощь, улучшая армию и укрепляя сотрудничество с НАТО.
Радар украинского Patriot отремонтировали в Германии
Об этом рассказал генерал-майор Майк Келлер, заместитель командующего NSATU.
Он добавил, что на прошлой неделе восстановленный радар уже зафиксировал свое первое поражение.
Генерал рассказал о трех основных «столбах» помощи Силам обороны Украины, а именно материальной помощи, включая указанный ремонт оборудования, а также координацию обучения военных и обеспечение будущего украинской армии.
Заместитель руководителя NSATU рассказал, что в настоящее время около 30 тыс. украинских солдат прошли подготовку. При этом он отметил, что военные НАТО также многому научились у украинцев.
Относительно обеспечения будущего украинской армии заместитель руководителя Инициативы подчеркнул важность достижения взаимосовместимости с НАТО.
