Радар українського Patriot відремонтували у Німеччині — був пошкоджений російськими обстрілами

Залучення Ініціативи НАТО з безпекової допомоги і навчання для України (NSATU) допомогло відновити та повернути в Україну серйозно пошкоджений радіолокаційний комплекс системи Patriot, ремонт якого представники промисловості вважали неможливим.
Головні тези:
- Допомога NSATU відновила радар системи Patriot, який був пошкоджений російськими обстрілами.
- Співпраця з фахівцями з Німеччини дозволила відремонтувати обладнання, яке промисловість вважала неможливим відновити.
- NSATU активно надає матеріальну допомогу та забезпечує підготовку українських солдатів, сприяючи покращенню армії та взаємодії з НАТО.
Радар українського Patriot відремонтували у Німеччині
Про це розповів генерал-майор Майк Келлер, заступник командувача NSATU.
Він додав, що минулого тижня відновлений радар вже зафіксував своє перше ураження.
Генерал розповів про три основні «стовпи» допомоги Силам оборони України, а саме матеріальна допомога, включаючи зазначений ремонт обладнання, а також координація навчання військових і забезпечення майбутнього української армії.
Заступник керівника NSATU розповів, що наразі близько 30 тис. українських солдатів пройшли підготовку. При цьому він відзначив, що військові НАТО також багато чому навчилися в українців.
Щодо забезпечення майбутнього української армії, заступник керівника Ініціативи підкреслив важливість досягнення взаємосумісності з НАТО.
