Радар українського Patriot відремонтували у Німеччині — був пошкоджений російськими обстрілами
Категорія
Україна
Дата публікації

Patriot
Read in English
Джерело:  Укрінформ

Залучення Ініціативи НАТО з безпекової допомоги і навчання для України (NSATU) допомогло відновити та повернути в Україну серйозно пошкоджений радіолокаційний комплекс системи Patriot, ремонт якого представники промисловості вважали неможливим.

Головні тези:

  • Допомога NSATU відновила радар системи Patriot, який був пошкоджений російськими обстрілами.
  • Співпраця з фахівцями з Німеччини дозволила відремонтувати обладнання, яке промисловість вважала неможливим відновити.
  • NSATU активно надає матеріальну допомогу та забезпечує підготовку українських солдатів, сприяючи покращенню армії та взаємодії з НАТО.

Про це розповів генерал-майор Майк Келлер, заступник командувача NSATU.

Кілька місяців тому радіолокаційний комплекс Patriot отримав серйозні пошкодження. Ми повернули радар до Німеччини, і представники промисловості повідомили нам, що відновлення неможливе. Скільки необхідно для виготовлення нового? Роки. Ми з цим не погодилися. З Вісбадена ми залучили справжніх майстрів — з військово-повітряних сил Німеччини. Вони працювали по 16 годин на день, з понеділка по суботу, і в липні ми доставили відремонтований радар назад до України.

Майк Келлер

Заступник командувача NSATU

Він додав, що минулого тижня відновлений радар вже зафіксував своє перше ураження.

Генерал розповів про три основні «стовпи» допомоги Силам оборони України, а саме матеріальна допомога, включаючи зазначений ремонт обладнання, а також координація навчання військових і забезпечення майбутнього української армії.

Заступник керівника NSATU розповів, що наразі близько 30 тис. українських солдатів пройшли підготовку. При цьому він відзначив, що військові НАТО також багато чому навчилися в українців.

Вони воюють щодня. Їхній досвід у тактичному піхотному бою, особливо з безпілотниками, неймовірно цінний для нас. Нам потрібно переосмислити багато наших власних підходів.

Щодо забезпечення майбутнього української армії, заступник керівника Ініціативи підкреслив важливість досягнення взаємосумісності з НАТО.

