Радар українського Patriot відремонтували у Німеччині — був пошкоджений російськими обстрілами

Кілька місяців тому радіолокаційний комплекс Patriot отримав серйозні пошкодження. Ми повернули радар до Німеччини, і представники промисловості повідомили нам, що відновлення неможливе. Скільки необхідно для виготовлення нового? Роки. Ми з цим не погодилися. З Вісбадена ми залучили справжніх майстрів — з військово-повітряних сил Німеччини. Вони працювали по 16 годин на день, з понеділка по суботу, і в липні ми доставили відремонтований радар назад до України.