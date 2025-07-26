Литва надасть близько 30 млн євро на закупівлю Patriot для України

Литва оголосила про намір долучитися до закупівлі американських систем протиповітряної оборони Patriot для України. Планують виділити до 30 млн євро.
Головні тези:
- Литва готова надати Україні до 30 млн євро на закупівлю систем Patriot для посилення обороноздатності країни.
- Президент США оголосив про передачу Україні 17 комплексів Patriot за підтримки країн НАТО.
- Країни Балтії та Німеччина теж планують передати Україні системи протиповітряної оборони для посилення її позицій в рамках оборонної стратегії.
Україна отримає кошти від Литви на закупівлю Patriot
Під час візиту міністрів оборони країн Балтії до Сполучених Штатів міністр оборони Литви Довіле Шакалієне повідомила, що країна планує зробити внесок у закупівлю американських далекобійних систем ППО Patriot для України.
Після зустрічі з міністром оборони США Пітом Гегсетом вона повідомила, що Литва планує виділити до 30 млн євро для досягнення цієї мети.
Нещодавно президент США Дональд Трамп оголосив про передачу Україні систем протиповітряної оборони Patriot за підтримки країн НАТО, запевнивши, що Київ отримає 17 таких комплексів.
Під час засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" союзники підтвердили готовність допомогти у посиленні ППО України.
Міністр оборони Німеччини заявив про намір передати два комплекси Patriot, однак наголосив на необхідності їх швидкої заміни. Міністр оборони Нідерландів також підтвердив значний внесок у передачу цих систем.
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