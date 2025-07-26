Литва надасть близько 30 млн євро на закупівлю Patriot для України
Категорія
Світ
Дата публікації

Литва надасть близько 30 млн євро на закупівлю Patriot для України

Patriot
Джерело:  LRT

Литва оголосила про намір долучитися до закупівлі американських систем протиповітряної оборони Patriot для України. Планують виділити до 30 млн євро.

Головні тези:

  • Литва готова надати Україні до 30 млн євро на закупівлю систем Patriot для посилення обороноздатності країни.
  • Президент США оголосив про передачу Україні 17 комплексів Patriot за підтримки країн НАТО.
  • Країни Балтії та Німеччина теж планують передати Україні системи протиповітряної оборони для посилення її позицій в рамках оборонної стратегії.

Україна отримає кошти від Литви на закупівлю Patriot

Під час візиту міністрів оборони країн Балтії до Сполучених Штатів міністр оборони Литви Довіле Шакалієне повідомила, що країна планує зробити внесок у закупівлю американських далекобійних систем ППО Patriot для України.

Литва готова зробити свій внесок у закупівлю Patriot для України виробництва Сполучених Штатів. І також, як останнє зауваження, як єдиний міністр оборони НАТО, на якого наклав санкції Китай, я справді розумію, що поставлено на карту.

Після зустрічі з міністром оборони США Пітом Гегсетом вона повідомила, що Литва планує виділити до 30 млн євро для досягнення цієї мети.

Нещодавно президент США Дональд Трамп оголосив про передачу Україні систем протиповітряної оборони Patriot за підтримки країн НАТО, запевнивши, що Київ отримає 17 таких комплексів.

Під час засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" союзники підтвердили готовність допомогти у посиленні ППО України.

Міністр оборони Німеччини заявив про намір передати два комплекси Patriot, однак наголосив на необхідності їх швидкої заміни. Міністр оборони Нідерландів також підтвердив значний внесок у передачу цих систем.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Коли Україна отримає першу систему Patriot від Німеччини — дані ЗМІ
Україна не отримає Patriot найближчим часом
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Patriot для України. Про що домовляється Пентагон
Пентагон домовляється про надання Україні Patriot
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Cирський анонсував швидке постачання Україні ЗРК Patriot — що відомо
Генштаб ЗСУ
Сирський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?