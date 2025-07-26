Литва надасть близько 30 млн євро на закупівлю Patriot для України

Литва оголосила про намір долучитися до закупівлі американських систем протиповітряної оборони Patriot для України. Планують виділити до 30 млн євро.

Україна отримає кошти від Литви на закупівлю Patriot

Під час візиту міністрів оборони країн Балтії до Сполучених Штатів міністр оборони Литви Довіле Шакалієне повідомила, що країна планує зробити внесок у закупівлю американських далекобійних систем ППО Patriot для України.

Литва готова зробити свій внесок у закупівлю Patriot для України виробництва Сполучених Штатів. І також, як останнє зауваження, як єдиний міністр оборони НАТО, на якого наклав санкції Китай, я справді розумію, що поставлено на карту. Поширити

Після зустрічі з міністром оборони США Пітом Гегсетом вона повідомила, що Литва планує виділити до 30 млн євро для досягнення цієї мети.

Нещодавно президент США Дональд Трамп оголосив про передачу Україні систем протиповітряної оборони Patriot за підтримки країн НАТО, запевнивши, що Київ отримає 17 таких комплексів.

Під час засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" союзники підтвердили готовність допомогти у посиленні ППО України.