Литва предоставит около 30 млн евро на закупку Patriot для Украины

Литва объявила о намерении приобщиться к закупке американских систем противовоздушной обороны Patriot для Украины. Планируют выделить до 30 млн. евро.
Главные тезисы
- Литва готова предоставить Украине до 30 млн. евро на закупку систем Patriot для усиления ее обороноспособности.
- Президент США объявил о передаче Украине 17 комплексов Patriot при поддержке НАТО, что укрепит позиции страны в рамках оборонной стратегии.
- Страны Балтии и Германия также планируют передать системы противовоздушной обороны для поддержки Украины.
Украина получит средства от Литвы на закупку Patriot
Во время визита министров обороны стран Балтии в Соединенные Штаты министр обороны Литвы Довиле Шакалиене сообщила, что страна планирует внести вклад в закупку американских дальнобойных систем ПВО Patriot для Украины.
После встречи с министром обороны США Питом Гегсетом она сообщила, что Литва планирует выделить до 30 млн. евро для достижения этой цели.
Недавно президент США Дональд Трамп объявил о передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot при поддержке стран НАТО, заверив, что Киев получит 17 таких комплексов.
Во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн союзники подтвердили готовность помочь в усилении ПВО Украины.
Министр обороны Германии заявил о намерении передать два комплекса Patriot, однако отметил необходимость их быстрой замены. Министр обороны Нидерландов также подтвердил значительный вклад в передачу этих систем.
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