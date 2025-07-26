Литва предоставит около 30 млн евро на закупку Patriot для Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Литва предоставит около 30 млн евро на закупку Patriot для Украины

Patriot
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Источник:  LRT

Литва объявила о намерении приобщиться к закупке американских систем противовоздушной обороны Patriot для Украины. Планируют выделить до 30 млн. евро.

Главные тезисы

  • Литва готова предоставить Украине до 30 млн. евро на закупку систем Patriot для усиления ее обороноспособности.
  • Президент США объявил о передаче Украине 17 комплексов Patriot при поддержке НАТО, что укрепит позиции страны в рамках оборонной стратегии.
  • Страны Балтии и Германия также планируют передать системы противовоздушной обороны для поддержки Украины.

Украина получит средства от Литвы на закупку Patriot

Во время визита министров обороны стран Балтии в Соединенные Штаты министр обороны Литвы Довиле Шакалиене сообщила, что страна планирует внести вклад в закупку американских дальнобойных систем ПВО Patriot для Украины.

Литва готова внести свой вклад в закупку Patriot для Украины производства Соединенных Штатов. И также как последнее замечание, как единственный министр обороны НАТО, на который наложил санкции Китай, я действительно понимаю, что поставлен на карту.

После встречи с министром обороны США Питом Гегсетом она сообщила, что Литва планирует выделить до 30 млн. евро для достижения этой цели.

Недавно президент США Дональд Трамп объявил о передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot при поддержке стран НАТО, заверив, что Киев получит 17 таких комплексов.

Во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн союзники подтвердили готовность помочь в усилении ПВО Украины.

Министр обороны Германии заявил о намерении передать два комплекса Patriot, однако отметил необходимость их быстрой замены. Министр обороны Нидерландов также подтвердил значительный вклад в передачу этих систем.

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