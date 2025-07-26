Литва предоставит около 30 млн евро на закупку Patriot для Украины

Литва объявила о намерении приобщиться к закупке американских систем противовоздушной обороны Patriot для Украины. Планируют выделить до 30 млн. евро.

Украина получит средства от Литвы на закупку Patriot

Во время визита министров обороны стран Балтии в Соединенные Штаты министр обороны Литвы Довиле Шакалиене сообщила, что страна планирует внести вклад в закупку американских дальнобойных систем ПВО Patriot для Украины.

Литва готова внести свой вклад в закупку Patriot для Украины производства Соединенных Штатов. И также как последнее замечание, как единственный министр обороны НАТО, на который наложил санкции Китай, я действительно понимаю, что поставлен на карту. Поделиться

После встречи с министром обороны США Питом Гегсетом она сообщила, что Литва планирует выделить до 30 млн. евро для достижения этой цели.

Недавно президент США Дональд Трамп объявил о передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot при поддержке стран НАТО, заверив, что Киев получит 17 таких комплексов.

Во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн союзники подтвердили готовность помочь в усилении ПВО Украины.