Cырский анонсировал скорые поставки Украине ЗРК Patriot — что известно
Категория
Украина
Дата публикации

Cырский анонсировал скорые поставки Украине ЗРК Patriot — что известно

Генштаб ВСУ
Сырский
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский сообщил, что в скором времени в Украину поступят новые системы противовоздушной обороны, переданные Соединенными Штатами и оплаченные европейскими партнерами.

Главные тезисы

  • Украине будут переданы системы противовоздушной обороны Patriot, оплаченные европейскими партнерами и переданные США.
  • Была проведена встреча главнокомандующего ВСУ с топ-генералами НАТО, где обсуждались планы передачи систем ПВО Украине.
  • Вооруженные Силы Украины сохраняют конвенционный потенциал для разгрома наступательных группировок противника.

Сырский встретился с Гринкевичем: о чем говорили

Сырский провел рабочую встречу с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, генералом ВВС США Алексусом Гринкевичем.

Согласно сообщению, во встрече также приняли участие начальник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов и командующий Миссией НАТО по безопасности и подготовке (NSATU) генерал-лейтенант Кертис Баззард.

В ходе встречи стороны подробно обсудили текущую ситуацию на фронте. По словам Сырского, "мобилизовал максимальное количество человеческих и материальных ресурсов для реализации своих агрессивных планов".

Встреча с топ-генералами НАТО

Союзники полностью понимают масштаб и сложность задач, стоящих перед Вооруженными Силами Украины. В то же время, украинская армия сохраняет конвенционный потенциал для разгрома наступательных группировок противника.

Сырский добавил, что одной из тем обсуждения стал план США и НАТО по передаче Украине систем ПВО, оплаченных Европой.

Они уже на подходе.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Он также выразил благодарность президенту США Дональду Трампу и генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за скорую поставку этих систем.

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