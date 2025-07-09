Сырский заявил об успехах Сил беспилотных систем в июне — уничтожено более 5 тыс целей

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский провел рабочее совещание, в ходе которого были поставлены конкретные задачи по вопросам развития беспилотных систем, в частности это - комплектование и подготовка экипажей, масштабирование и приобретение возможностей подразделений.

СБС уничтожили более 5 тыс вражеских целей в июне

Об этом Сырский сообщил в Фейсбуке.

Слушал содержательный доклад нового командующего Сил беспилотных систем майора Роберта Бровди, который взялся за дело активно и продуктивно. На счету СБС треть уничтоженных целей в июне. Александр Сырский Главнокомандующий ЗСУ

Он проинформировал, что «в целом за предыдущий месяц группировка Сил БПС поразила более 19,6 тыс целей, уничтожила 5024.

В частности, обезврежено:

88 российских танков,

129 ББМ,

427 артиллерийских систем,

31 РСЗО.

Что касается личного состава врага, то на счету группировки СБС - в общей сложности более 4,5 тыс выведенных из строя россиян. Из них 2548 человек - ликвидированы.

По словам главнокомандующего, «среди наиболее действенных подразделений — «Птицы Мадяра», «Феникс», «Ахиллес», Nemesis, «Степные хищники», Рарог».

Сырский выразил благодарность бойцам подразделений СБС за высокий профессионализм и результативность в ликвидации российских захватчиков, их вооружений и военной техники».

По словам Сырского, «очень важными на таких совещаниях являются включение командиров боевых подразделений по их опыту, новациям и предложениям для поля боя».

Всемерно поддерживаю развитие применения дронов-перехватчиков. Чем больше у нас будет их и обученных экипажей, чем глубже эшелонируем основные направления, тем спокойнее будут спать украинцы в тыловых городах. Поделиться

По его словам, «сейчас очень важный момент в войне. Выстоять на поле боя сможем при умелом использовании дронов, увеличении их количества и качества.