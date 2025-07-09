Сырский заявил об успехах Сил беспилотных систем в июне — уничтожено более 5 тыс целей

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский провел рабочее совещание, в ходе которого были поставлены конкретные задачи по вопросам развития беспилотных систем, в частности это - комплектование и подготовка экипажей, масштабирование и приобретение возможностей подразделений.
Главные тезисы
- Силами БПС уничтожены более 5 тысяч вражеских целей в июне, что свидетельствует о высоком профессионализме украинских военных.
- Внедрение новых стратегий и подготовка экипажей позволили добиться успешных результатов в масштабировании и развитии беспилотных систем.
- Единство действий ССС и «Линии дронов» позволяет достигать впечатляющих результатов в ликвидации враждебных целей и личного состава.
СБС уничтожили более 5 тыс вражеских целей в июне
Об этом Сырский сообщил в Фейсбуке.
Он проинформировал, что «в целом за предыдущий месяц группировка Сил БПС поразила более 19,6 тыс целей, уничтожила 5024.
В частности, обезврежено:
88 российских танков,
129 ББМ,
427 артиллерийских систем,
31 РСЗО.
Что касается личного состава врага, то на счету группировки СБС - в общей сложности более 4,5 тыс выведенных из строя россиян. Из них 2548 человек - ликвидированы.
По словам главнокомандующего, «среди наиболее действенных подразделений — «Птицы Мадяра», «Феникс», «Ахиллес», Nemesis, «Степные хищники», Рарог».
Сырский выразил благодарность бойцам подразделений СБС за высокий профессионализм и результативность в ликвидации российских захватчиков, их вооружений и военной техники».
По словам Сырского, «очень важными на таких совещаниях являются включение командиров боевых подразделений по их опыту, новациям и предложениям для поля боя».
По его словам, «сейчас очень важный момент в войне. Выстоять на поле боя сможем при умелом использовании дронов, увеличении их количества и качества.
В то же время беспилотные системы помогают сохранять жизнь наших воинов и БпЛА, и наземные роботизированные комплексы. Ведь медицинская эвакуация и логистика с помощью НРК тоже среди наших приоритетов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-