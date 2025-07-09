Сирський заявив про успіхи Сил безпілотних систем у червні — знищено понад 5 тис цілей
Категорія
Україна
Дата публікації

Сирський заявив про успіхи Сил безпілотних систем у червні — знищено понад 5 тис цілей

Олександр Сирський
Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський провів робочу нараду, під час якої були поставлені конкретні задачі з питань розвитку безпілотних систем, зокрема це - комплектування та підготовка екіпажів, масштабування та набуття спроможностей підрозділів.

Головні тези:

  • Силами БпС знищено понад 5 тисяч ворожих цілей у червні, що свідчить про високий професіоналізм українських військових.
  • Впровадження нових стратегій та підготовка екіпажів дозволили досягти успішних результатів у масштабуванні та розвитку безпілотних систем.
  • Єдність дій СБС та «Лінії дронів» дозволяє досягати вражаючих результатів у ліквідації ворожих цілей та особового складу.

СБС знищили понад 5 тис ворожих цілей у червні

Про це Сирський повідомив у Фейсбуці.

Заслухав змістовну доповідь нового командувача Сил безпілотних систем майора Роберта Бровді, який взявся за справу активно та продуктивно. Синергія підрозділів СБС та «Лінії дронів», об’єднаних в одне угруповання, дає хороший результат щодо уражених цілей. Так, у червні кожна третя ворожа ціль — з усіх уражених Силами оборони України — на рахунку СБС.

Олександр Сирський 

Олександр Сирський 

Головнокомандувач Збройних сил України

Він поінформував, що «загалом за попередній місяць угруповання Сил БпС уразило понад 19,6 тис цілей, знищило — 5024.

Зокрема знешкоджено:

  • 88 російських танків,

  • 129 ББМ,

  • 427 артилерійських систем,

  • 31 РСЗВ.

Щодо особового складу ворога, то на рахунку угруповання СБС — загалом понад 4,5 тис виведених з ладу росіян. Із них 2548 особи — ліквідовані.

За словами головнокомандувача, «серед найбільш дієвих підрозділів — «Птахи Мадяра», «Фенікс», «Ахіллес», Nemesis, «Степові хижаки», Рарог».

Сирський висловив вдячність бійцям підрозділів СБС за високий професіоналізм та результативність у ліквідації російських загарбників, їхніх озброєнь та військової техніки».

За словами Сирського, «дуже важливими на таких нарадах є включення командирів бойових підрозділів щодо їхнього досвіду, новацій та пропозицій для поля бою».

Всіляко підтримую розвиток застосування дронів-перехоплювачів. Чим більше в нас буде їх та навчених екіпажів, чим глибше ешелонуємо основні напрямки — тим спокійніше спатимуть українці в тилових містах.

За його словами, «зараз дуже важливий момент у війні. Вистояти на полі бою зможемо за умови вмілого використання дронів, збільшення їхньої кількості та якості. Безпілотники допомагають нам знищувати більше окупантів, а насамперед — піхоти, яка найбільш дієва в наступі».

Водночас безпілотні системи допомагають зберігати життя наших воїнів — і БпЛА, і наземні роботизовані комплекси. Адже медична евакуація та логістика за допомогою НРК — теж серед наших пріоритетів. Працюємо далі, щоб вистояти й перемогти.

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