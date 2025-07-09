Сирський заявив про успіхи Сил безпілотних систем у червні — знищено понад 5 тис цілей

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський провів робочу нараду, під час якої були поставлені конкретні задачі з питань розвитку безпілотних систем, зокрема це - комплектування та підготовка екіпажів, масштабування та набуття спроможностей підрозділів.
Головні тези:
- Силами БпС знищено понад 5 тисяч ворожих цілей у червні, що свідчить про високий професіоналізм українських військових.
- Впровадження нових стратегій та підготовка екіпажів дозволили досягти успішних результатів у масштабуванні та розвитку безпілотних систем.
- Єдність дій СБС та «Лінії дронів» дозволяє досягати вражаючих результатів у ліквідації ворожих цілей та особового складу.
СБС знищили понад 5 тис ворожих цілей у червні
Про це Сирський повідомив у Фейсбуці.
Він поінформував, що «загалом за попередній місяць угруповання Сил БпС уразило понад 19,6 тис цілей, знищило — 5024.
Зокрема знешкоджено:
88 російських танків,
129 ББМ,
427 артилерійських систем,
31 РСЗВ.
Щодо особового складу ворога, то на рахунку угруповання СБС — загалом понад 4,5 тис виведених з ладу росіян. Із них 2548 особи — ліквідовані.
За словами головнокомандувача, «серед найбільш дієвих підрозділів — «Птахи Мадяра», «Фенікс», «Ахіллес», Nemesis, «Степові хижаки», Рарог».
Сирський висловив вдячність бійцям підрозділів СБС за високий професіоналізм та результативність у ліквідації російських загарбників, їхніх озброєнь та військової техніки».
За словами Сирського, «дуже важливими на таких нарадах є включення командирів бойових підрозділів щодо їхнього досвіду, новацій та пропозицій для поля бою».
За його словами, «зараз дуже важливий момент у війні. Вистояти на полі бою зможемо за умови вмілого використання дронів, збільшення їхньої кількості та якості. Безпілотники допомагають нам знищувати більше окупантів, а насамперед — піхоти, яка найбільш дієва в наступі».
Водночас безпілотні системи допомагають зберігати життя наших воїнів — і БпЛА, і наземні роботизовані комплекси. Адже медична евакуація та логістика за допомогою НРК — теж серед наших пріоритетів. Працюємо далі, щоб вистояти й перемогти.
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