Cирський анонсував швидке постачання Україні ЗРК Patriot — що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації

Cирський анонсував швидке постачання Україні ЗРК Patriot — що відомо

Генштаб ЗСУ
Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив, що незабаром в Україну надійдуть нові системи протиповітряної оборони, передані Сполученими Штатами та оплачені європейськими партнерами.

Головні тези:

  • Україні невдовзі буде передано системи протиповітряної оборони Patriot, які були оплачені європейськими партнерами та передані США.
  • Сирський провів зустріч з топгенералами НАТО, де обговорили поточну ситуацію на фронті та плани щодо передачі систем ППО Україні.
  • Збройні Сили України зберігають конвенційний потенціал для розгрому наступальних угруповань противника з підтримкою союзників.

Сирський зустрівся з Гринкевичем: про що говорили

Сирський провів робочу зустріч з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генералом ВПС США Алексусом Гринкевичем.

Згідно з повідомленням, в зустрічі також взяли участь начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов та командувач Місії НАТО з безпекової підтримки та підготовки (NSATU) генерал-лейтенант Кертіс Баззард.

Під час зустрічі сторони детально обговорили поточну ситуацію на фронті. За словами Сирського, "мобілізував максимальну кількість людських та матеріальних ресурсів для реалізації своїх агресивних планів".

Зустріч з топгенералами НАТО

Союзники повністю розуміють масштаб та складність завдань, що стоять перед Збройними Силами України. Водночас українська армія зберігає конвенційний потенціал для розгрому наступальних угруповань противника.

Сирський додав, що однією з тем обговорення став план США та НАТО щодо передачі Україні систем ППО, оплачених Європою.

Вони вже на підході.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Він також висловив вдячність президенту США Дональду Трампу та генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за швидке постачання цих систем.

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