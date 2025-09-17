Ракети для Patriot і HIMARS ввійдуть у новий пакет допомоги Україні за ініціативою PURL

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у жовтні фонд ініціативи PURL може збільшитися до 3,5-3,6 млрд доларів. А в новому пакеті допомоги будуть ракети для Patriot і HIMARS.
Головні тези:
- За ініціативою PURL в Україну прийде новий пакет допомоги до 3,6 млрд доларів у жовтні.
- У пакеті допомоги для України передбачено ракети для Patriot і HIMARS.
- Ініціатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) спрямована на забезпечення країни зброєю за пріоритетними потребами.
Україна незабаром отримає новий пакет допомоги від PURL
Про це глава держави повідомив під час спільної з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою зустрічі з представниками медіа.
Він підтвердив, що кошти з цього фонду підуть на перші два пакети американської військової допомоги, які нині формуються. Бюджет кожного пакету становить 500 млн дол.
Ініціатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) — це новий механізм, зосереджений на постачанні Україні зброї з переліку пріоритетних потреб. Він дає змогу країнам-членам НАТО фінансувати постачання американського озброєння і технологій через добровільні внески.
До програми PURL уже долучилися 11 країн. Станом на 6 вересня в межах нової ініціативи було зібрано два мільярди доларів. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над тим, щоб фінансування цієї програми збільшилося.
