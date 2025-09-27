ЗРК Patriot от Израиля уже месяц работает в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украине уже месяц работает израильский комплекс ПВО Patriot и осенью Украина получит еще две системы Patriot.
Главные тезисы
- Израильский комплекс ПВО Patriot уже месяц работает на территории Украины, что является важным событием для украинской армии.
- Президент Украины Владимир Зеленский объявил о прибытии еще двух систем Patriot из Израиля осенью, что значительно увеличит оборонные возможности страны.
- Украина получит ракеты для Patriot и Himars за счет других союзников в НАТО по механизму PURL, согласно заявлению президента Зеленского.
Украина получила ЗРК Patriot от Израиля
Об этом Зеленский сообщил на брифинге 27 сентября по итогам поездки в США.
Ранее Зеленский сообщал, что в первые пакеты американского оружия, которые Украина получит за средства других союзников в НАТО по механизму PURL, будут ракеты для Patriot и Himars.
В мае 2025 года издание The New York Times написало, что базирующаяся в Израиле система Patriot будет отправлена в Украину после модернизации.
В июне посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сообщил, что находившиеся на защите воздушного пространства Израиля системы Patriot теперь находятся в Украине.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-