ЗРК Patriot від Ізраїлю вже місяць працює в Україні

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україні вже місяць працює ізраїльський комплекс ППО Patriot, і восени Україна отримає ще дві системи Patriot.

Україна отримала ЗРК Patriot від Ізраїлю

Про це Зеленський повідомив на брифінгу 27 вересня за підсумками поїздки до США.

Ізраїльський комплекс працює в Україні місяць. Дві системи Patriot ми отримаємо восени. Більше про Patriot я не буду казати. Володимир Зеленський Президент України

Раніше Зеленський повідомляв, що до перших пакетів американської зброї, які Україна отримає за кошти інших союзників у НАТО за механізмом PURL, будуть ракети для Patriot і Himars.

У травні 2025 року видання The New York Times написало, що система Patriot, яка базувалася в Ізраїлі, буде відправлена в Україну після модернізації.

Тоді зазначалося, що з урахуванням "ізраїльської системи" та ще однієї з Німеччини або Греції, Україна матиме загалом 10 систем Patriot. Поширити

У червні посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський повідомив, що системи Patriot, які перебували на захисті повітряного простору Ізраїлю, тепер перебувають в Україні.