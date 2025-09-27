ЗРК Patriot від Ізраїлю вже місяць працює в Україні
Світ
Дата публікації

ЗРК Patriot від Ізраїлю вже місяць працює в Україні

Patriot
Джерело:  Укрінформ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україні вже місяць працює ізраїльський комплекс ППО Patriot, і восени Україна отримає ще дві системи Patriot.

Головні тези:

  • Україна вже має у розпорядженні ізраїльський комплекс ППО Patriot, який працює вже місяць на території країни.
  • Восени цього року Україна очікує отримання ще двох систем Patriot з Ізраїлю, що стане важливим збільшенням потужностей української армії.
  • Згідно з планами президента Володимира Зеленського, Україна отримає ракети для Patriot і Himars у рамках операції за кошти інших союзників у НАТО за механізмом PURL.

Україна отримала ЗРК Patriot від Ізраїлю

Про це Зеленський повідомив на брифінгу 27 вересня за підсумками поїздки до США.

Ізраїльський комплекс працює в Україні місяць. Дві системи Patriot ми отримаємо восени. Більше про Patriot я не буду казати.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Раніше Зеленський повідомляв, що до перших пакетів американської зброї, які Україна отримає за кошти інших союзників у НАТО за механізмом PURL, будуть ракети для Patriot і Himars.

У травні 2025 року видання The New York Times написало, що система Patriot, яка базувалася в Ізраїлі, буде відправлена в Україну після модернізації.

Тоді зазначалося, що з урахуванням "ізраїльської системи" та ще однієї з Німеччини або Греції, Україна матиме загалом 10 систем Patriot.

У червні посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський повідомив, що системи Patriot, які перебували на захисті повітряного простору Ізраїлю, тепер перебувають в Україні.

