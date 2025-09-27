ЗРК Patriot від Ізраїлю вже місяць працює в Україні

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україні вже місяць працює ізраїльський комплекс ППО Patriot, і восени Україна отримає ще дві системи Patriot.
Головні тези:
- Україна вже має у розпорядженні ізраїльський комплекс ППО Patriot, який працює вже місяць на території країни.
- Восени цього року Україна очікує отримання ще двох систем Patriot з Ізраїлю, що стане важливим збільшенням потужностей української армії.
- Згідно з планами президента Володимира Зеленського, Україна отримає ракети для Patriot і Himars у рамках операції за кошти інших союзників у НАТО за механізмом PURL.
Україна отримала ЗРК Patriot від Ізраїлю
Про це Зеленський повідомив на брифінгу 27 вересня за підсумками поїздки до США.
Раніше Зеленський повідомляв, що до перших пакетів американської зброї, які Україна отримає за кошти інших союзників у НАТО за механізмом PURL, будуть ракети для Patriot і Himars.
У травні 2025 року видання The New York Times написало, що система Patriot, яка базувалася в Ізраїлі, буде відправлена в Україну після модернізації.
У червні посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський повідомив, що системи Patriot, які перебували на захисті повітряного простору Ізраїлю, тепер перебувають в Україні.
