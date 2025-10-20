Закупівля 25 систем Patriot для України. Зеленський анонсував підготовку контракту

Президент України Володимир Зеленський під час візиту у Вашингтоні обговорив можливість підписання контракту на постачання Україні 25 систем Patriot, які Київ отримуватиме протягом кількох років.
Головні тези:
- Президент України анонсував плани щодо закупівлі 25 систем Patriot для країни.
- Угода передбачає поступове постачання систем протягом кількох років.
- Україна розраховує на фінансування із заморожених російських активів та інших джерел.
Україна готова закупити 25 систем Patriot — Зеленський
За словами Зеленського, 25 систем — це запит від Повітряних сил ЗСУ, але таку кількість систем Україна не зможе отримати одразу. Йдеться про щорічні постачання. Проте складністю є те, що виробник Patriot має чергу на виробництво систем для інших країн.
Як каже Президент, у ключових європейських країнах-членах НАТО є системи Patriot, які належать США. І ці комплекси, також може отримати Україна, якщо на це буде "добра воля" і сприяння у Білому домі.
Планується, що кошти, необхідні для закупівлі 25 систем Patriot, надійдуть від використання заморожених російських активів і фінансова основа цієї угоди вже опрацьована.
Безумовно, нам також треба працювати над іншим фінансовим джерелом. У нас є 28 двосторонніх безпекових угод із країнами на сьогодні. Знаходити фінанси і проплачувати передоплату — завдання таке, і в межах цих угод це реалістично.
29 вересня німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Німеччина до кінця 2025 року передасть Україні ще дві системи протиповітряної оборони Patriot. Це відбудеться за підтримки норвезьких партнерів.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-