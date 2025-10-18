Удары ВСУ по НПЗ в Феодосии — появились спутниковые снимки уничтоженного терминала

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 13 октября ВСУ атаковали нефтеналивной терминал в Феодосии. В результате удара были уничтожены резервуары с горючим.
Главные тезисы
- В ночь на 13 октября ВСУ атаковали нефтеналивной терминал в Феодосии, уничтожив 11 резервуаров с горючим с помощью дронов.
- Спутниковые снимки показали разрушения после атаки на объекты в Крыму, используемые вражескими войсками.
- Нефтеналивной терминал в Феодосии обеспечивал перевалку нефти и нефтепродуктов для оккупационных сил, активно использовался российскими военными.
В сети появились спутниковые снимки уничтоженного ВСУ нефтеналивного терминала в Феодосии
Согласно новым снимкам спутника, в результате двух ударов дронов 7 и 13 октября — 11 резервуаров с горючим полностью уничтожены.
Еще несколько повреждены и, вероятно, не подлежат восстановлению.
Напомним, в ночь на 13 октября украинские дроны ударили по ряду объектов во временно оккупированном Крыму, работающих на войну против Украины. Речь идет о нефтеналивном терминале в Феодосии и подстанции врага.
Также сообщалось о первом ударе по нефтяному терминалу в Феодосии, что Генштаб подтвердил 6 октября. Тогда возник пожар, который не могли погасить несколько дней.
Этот объект является многофункциональным комплексом, обеспечивающим перевалку нефти и нефтепродуктов между железнодорожными цистернами, морскими судами и автотранспортом. Терминал активно использовался для нужд русских оккупационных войск.
