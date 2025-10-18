Удары ВСУ по НПЗ в Феодосии — появились спутниковые снимки уничтоженного терминала

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 13 октября ВСУ атаковали нефтеналивной терминал в Феодосии. В результате удара были уничтожены резервуары с горючим.

В сети появились спутниковые снимки уничтоженного ВСУ нефтеналивного терминала в Феодосии

Согласно новым снимкам спутника, в результате двух ударов дронов 7 и 13 октября — 11 резервуаров с горючим полностью уничтожены.

Еще несколько повреждены и, вероятно, не подлежат восстановлению.

Напомним, в ночь на 13 октября украинские дроны ударили по ряду объектов во временно оккупированном Крыму, работающих на войну против Украины. Речь идет о нефтеналивном терминале в Феодосии и подстанции врага.

Также сообщалось о первом ударе по нефтяному терминалу в Феодосии, что Генштаб подтвердил 6 октября. Тогда возник пожар, который не могли погасить несколько дней.

Этот объект является многофункциональным комплексом, обеспечивающим перевалку нефти и нефтепродуктов между железнодорожными цистернами, морскими судами и автотранспортом. Терминал активно использовался для нужд русских оккупационных войск.