Удари ЗСУ по НПЗ у Феодосії — з'явилися супутникові знімки знищеного термінала

У тимчасово окупованому Криму у ніч на 13 жовтня ЗСУ атакували нафтоналивний термінал у Феодосії. Внаслідок удару було знищено резервуари з пальним.
Головні тези:
- Українські ЗСУ ударили по нафтоналивному терміналу у Феодосії, знищивши 11 резервуарів з пальним за допомогою дронів.
- Супутникові знімки показали наслідки атаки на об'єкти в тимчасово окупованому Криму, які використовувалися ворожими військами.
- Нафтоналивний термінал у Феодосії був багатофункціональним комплексом, що забезпечував перевалку нафти та нафтопродуктів для окупаційних сил.
У мережі з'явилися супутникові знімки знищеного ЗСУ нафтоналивного термінала у Феодосії
Згідно з новими знімками супутника, внаслідок двох ударів дронів 7 і 13 жовтня — 11 резервуарів із пальним повністю знищені.
Ще кілька пошкоджені і, ймовірно, не підлягають відновленню.
Нагадаємо, у ніч на 13 жовтня українські дрони вдарили по низці об’єктів у тимчасово окупованому Криму, які працюють на війну проти України. Йдеться про нафтоналивний термінал у Феодосії та підстанції ворога.
Також повідомлялось про перший удар по нафтовому терміналу в Феодосії, що Генштаб підтвердив 6 жовтня. Тоді виникла пожежа, яку не могли погасити кілька днів.
Цей об’єкт є багатофункціональним комплексом, який забезпечує перевалку нафти та нафтопродуктів між залізничними цистернами, морськими суднами та автотранспортом. Термінал активно використовувався для потреб російських окупаційних військ.
