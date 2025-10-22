Дві людини загинули у Києві внаслідок атаки РФ

Уночі 22 жовтня російські загарбники завдали ударів по столиці України — Києву. Згідно з останніми даними, загинули двоє мирних мешканців міста.

Наслідки нової атаки РФ на Київ

Актуальною інформацією поділилися начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та мер Києва Віталій Кличко.

Як повідомив Ткаченко, у Дніпровському районі унаслідок нічної атаки загинула людина.

Саме в цьому районі через внаслідок удару росіян спалахнула пожежа на 8-9 поверхах житлового будинку, згодом вогонь локалізували.

О 6:42 Тимур Ткаченко офіційно підтвердив, що відомо про другого загиблого у столиці.

Трохи пізніше Віталій Кличко наголосив, що У Дарницькому районі, внаслідок влучання уламків у нежитлову будівлю постраждала жінка. Наразі медики надають їй допомогу на місці.

Згодом він уточнив, що кількість постраждалих зросла до 5.

Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей. Пʼятеро постраждали. Усіх постраждалих медики госпіталізували. В тому числі — дворічну дитину. Віталій Кличко Мер Києва

У Києві внаслідок атаки РФ у ніч на 22 жовтня уламки впали у дворі житлового будинку.