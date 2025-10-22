Дві людини загинули у Києві внаслідок атаки РФ
Дві людини загинули у Києві внаслідок атаки РФ

Віталій Кличко
Наслідки нової атаки РФ на Київ

Уночі 22 жовтня російські загарбники завдали ударів по столиці України — Києву. Згідно з останніми даними, загинули двоє мирних мешканців міста.

Головні тези:

  • Атака спричинила пожежу на 8-9 поверхах житлового будинку у Дніпровському районі.
  • Один з постраждалих - дворічна дитина.

Наслідки нової атаки РФ на Київ

Актуальною інформацією поділилися начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та мер Києва Віталій Кличко.

Як повідомив Ткаченко, у Дніпровському районі унаслідок нічної атаки загинула людина.

Саме в цьому районі через внаслідок удару росіян спалахнула пожежа на 8-9 поверхах житлового будинку, згодом вогонь локалізували.

О 6:42 Тимур Ткаченко офіційно підтвердив, що відомо про другого загиблого у столиці.

Трохи пізніше Віталій Кличко наголосив, що У Дарницькому районі, внаслідок влучання уламків у нежитлову будівлю постраждала жінка. Наразі медики надають їй допомогу на місці.

Згодом він уточнив, що кількість постраждалих зросла до 5.

Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей. Пʼятеро постраждали. Усіх постраждалих медики госпіталізували. В тому числі — дворічну дитину.

Віталій Кличко

Віталій Кличко

Мер Києва

У Києві внаслідок атаки РФ у ніч на 22 жовтня уламки впали у дворі житлового будинку.

