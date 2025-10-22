Дві людини загинули у Києві внаслідок атаки РФ

Уночі 22 жовтня російські загарбники завдали ударів по столиці України — Києву. Згідно з останніми даними, загинули двоє мирних мешканців міста.
Головні тези:
- Атака спричинила пожежу на 8-9 поверхах житлового будинку у Дніпровському районі.
- Один з постраждалих - дворічна дитина.
Наслідки нової атаки РФ на Київ
Актуальною інформацією поділилися начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та мер Києва Віталій Кличко.
Як повідомив Ткаченко, у Дніпровському районі унаслідок нічної атаки загинула людина.
Саме в цьому районі через внаслідок удару росіян спалахнула пожежа на 8-9 поверхах житлового будинку, згодом вогонь локалізували.
О 6:42 Тимур Ткаченко офіційно підтвердив, що відомо про другого загиблого у столиці.
Трохи пізніше Віталій Кличко наголосив, що У Дарницькому районі, внаслідок влучання уламків у нежитлову будівлю постраждала жінка. Наразі медики надають їй допомогу на місці.
Згодом він уточнив, що кількість постраждалих зросла до 5.
У Києві внаслідок атаки РФ у ніч на 22 жовтня уламки впали у дворі житлового будинку.
