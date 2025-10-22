Гарантії безпеки для України. Зеленський анонсував важливу угоду

Глава держави Володимир Зеленський офіційно оголосив про підготовку "абсолютно нової" угоди з країни Європи, що має стати частиною гарантій безпеки для України.
Головні тези:
- Київ та Брюссель готові зробити ще більше для завершення російської війни.
- Зеленський вказав на те, що Кремль знову зриває мирні переговори.
Україна та Європа готується до нової угоди
Український лідер наголосив, що станом на 21 жовтня врешті стартував фінальний етап підготовки до найближчих зустрічей із європейськими союзниками.
За словами Володимира Зеленського, протягом тижня будуть відбувати дійсно важливі заходи.
Як зазначи глава держави, поки всі деталі зарано розкривати.
Він також вказав на зв’язок між небажанням Дональда Трампа на цьому етапі надати Україні далекобійні ракети Tomahawk і тим, що команда Путіна знову зриває мирні перемовини щодо завершення війни.
Як вдалося дізнатися іноземним медіа, наразі офіційній Київ та Брюссель готують власний план для припинення війни з Росією.
За попередніми даними, він складається з 12 пунктів.
