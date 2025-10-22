Гарантії безпеки для України. Зеленський анонсував важливу угоду
Категорія
Політика
Дата публікації

Гарантії безпеки для України. Зеленський анонсував важливу угоду

Володимир Зеленський
Зеленський
Read in English

Глава держави Володимир Зеленський офіційно оголосив про підготовку "абсолютно нової" угоди з країни Європи, що має стати частиною гарантій безпеки для України. 

Головні тези:

  • Київ та Брюссель готові зробити ще більше для завершення російської війни.
  • Зеленський вказав на те, що Кремль знову зриває мирні переговори.

Україна та Європа готується до нової угоди

Український лідер наголосив, що станом на 21 жовтня врешті стартував фінальний етап підготовки до найближчих зустрічей із європейськими союзниками.

За словами Володимира Зеленського, протягом тижня будуть відбувати дійсно важливі заходи.

Перше — буде хороша й багато в чому абсолютно нова угода щодо наших оборонних спроможностей. Угода, яку будемо реалізовувати фактично як частину гарантій безпеки для нашої держави, для всіх наших людей довгостроково.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як зазначи глава держави, поки всі деталі зарано розкривати.

Він також вказав на зв’язок між небажанням Дональда Трампа на цьому етапі надати Україні далекобійні ракети Tomahawk і тим, що команда Путіна знову зриває мирні перемовини щодо завершення війни.

Як вдалося дізнатися іноземним медіа, наразі офіційній Київ та Брюссель готують власний план для припинення війни з Росією.

За попередніми даними, він складається з 12 пунктів.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Норвегія планує виділити мільярди євро на допомогу Україні
Норвегія залишається на боці України
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Дві людини загинули у Києві внаслідок атаки РФ
Віталій Кличко
Наслідки нової атаки РФ на Київ
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни уразили Брянський хімзавод у Росії
Генштаб ЗСУ
Нова “бавовна” в Росії - перші подробиці

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?