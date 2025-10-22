Гарантії безпеки для України. Зеленський анонсував важливу угоду

Глава держави Володимир Зеленський офіційно оголосив про підготовку "абсолютно нової" угоди з країни Європи, що має стати частиною гарантій безпеки для України.

Україна та Європа готується до нової угоди

Український лідер наголосив, що станом на 21 жовтня врешті стартував фінальний етап підготовки до найближчих зустрічей із європейськими союзниками.

За словами Володимира Зеленського, протягом тижня будуть відбувати дійсно важливі заходи.

Перше — буде хороша й багато в чому абсолютно нова угода щодо наших оборонних спроможностей. Угода, яку будемо реалізовувати фактично як частину гарантій безпеки для нашої держави, для всіх наших людей довгостроково. Володимир Зеленський Президент України

Як зазначи глава держави, поки всі деталі зарано розкривати.

Він також вказав на зв’язок між небажанням Дональда Трампа на цьому етапі надати Україні далекобійні ракети Tomahawk і тим, що команда Путіна знову зриває мирні перемовини щодо завершення війни.

Як вдалося дізнатися іноземним медіа, наразі офіційній Київ та Брюссель готують власний план для припинення війни з Росією.