Українські воїни уразили Брянський хімзавод у Росії

Генеральний штаб ЗСУ звітує про успішне ураження ще однієї військової цілі на території країни-агресорки РФ. Йдеться про атаку на Брянський хімічний завод, зокрема й ракетами Storm Shadow.

Нова “бавовна” в Росії — перші подробиці

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, нова успішна операція відбулася 21 жовтня 2025 року.

До її реалізації були залучені Повітряні Сили ЗС України у взаємодії з Сухопутними військами, Військово-Морськими Силами та іншими складовими Сил оборони України.

Цього разу під успішний удар українських військ потрапив Брянський хімічний завод.

Масований комбінований ракетно-авіаційний удар було здійснено в тому числі ракетами повітряного базування Storm Shadow, які подолали російську систему протиповітряної оборони". Поширити

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що результати ураження наразі уточнюються та будуть оголошені згодом.

Що важливо розуміти, Брянський хімічний завод є важливою складовою ВПК країни-агресорки.

Він активно займається виробництвом пороху, вибухові речовини та компоненти для ракетного пального, зокрема для боєприпасів і ракет, які ворог застосовує для обстрілів території України.