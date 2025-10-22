Українські воїни уразили Брянський хімзавод у Росії
Категорія
Події
Дата публікації

Українські воїни уразили Брянський хімзавод у Росії

Генштаб ЗСУ
Нова “бавовна” в Росії - перші подробиці
Read in English

Генеральний штаб ЗСУ звітує про успішне ураження ще однієї військової цілі на території країни-агресорки РФ. Йдеться про атаку на Брянський хімічний завод, зокрема й ракетами Storm Shadow.

Головні тези:

  • Storm Shadow знову змогли успішно подолати російську систему протиповітряної оборони.
  • Брянський хімічний завод є важливою складовою ВПК Росії.

Нова “бавовна” в Росії — перші подробиці

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, нова успішна операція відбулася 21 жовтня 2025 року.

До її реалізації були залучені Повітряні Сили ЗС України у взаємодії з Сухопутними військами, Військово-Морськими Силами та іншими складовими Сил оборони України.

Цього разу під успішний удар українських військ потрапив Брянський хімічний завод.

Масований комбінований ракетно-авіаційний удар було здійснено в тому числі ракетами повітряного базування Storm Shadow, які подолали російську систему протиповітряної оборони".

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що результати ураження наразі уточнюються та будуть оголошені згодом.

Що важливо розуміти, Брянський хімічний завод є важливою складовою ВПК країни-агресорки.

Він активно займається виробництвом пороху, вибухові речовини та компоненти для ракетного пального, зокрема для боєприпасів і ракет, які ворог застосовує для обстрілів території України.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Аеродроми і нафтобаза. У Криму лунала гучна "бавовна" — відео
Феодосія
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Бавовна" у Криму. ССО уразили нафтобазу та ФДКУ комбінату "Гвардійський"
ССО
нафтобаза
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Бавовна" у Криму. ГУР дронами уразило новітню РЛС армії РФ — відео
ГУР
РЛС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?