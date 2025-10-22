Украинские воины поразили Брянский химзавод в России

Генеральный штаб ВСУ отчитывается об успешном поражении еще одной военной цели на территории страны-агрессорки РФ. Речь идет об атаке на Брянский химический завод, в том числе ракетами Storm Shadow.

Новая "бавовна" в России — первые подробности

Как сообщает Генштаб ВСУ, новая успешная операция прошла 21 октября 2025 года.

К ее реализации были привлечены Воздушные Силы ВС Украины во взаимодействии с Сухопутными войсками, Военно-Морскими Силами и другими составляющими Сил обороны Украины.

В этот раз под успешный удар украинских войск попал Брянский химический завод.

Массированный комбинированный ракетно-авиационный удар был совершен в том числе ракетами воздушного базирования Storm Shadow, преодолевшими российскую систему противовоздушной обороны. Поделиться

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что результаты поражения уточняются и будут объявлены чуть позже.

Что важно понимать, Брянский химический завод является важной составляющей ВПК страны-агрессорки.

Он активно занимается производством пороха, взрывчатых веществ и компонентов для ракетного горючего, в частности для боеприпасов и ракет, которые враг применяет для обстрелов территории Украины.