Нова атак РФ на Україну — 6 людей загинули та 17 постраждали
Україна
Нова атак РФ на Україну — 6 людей загинули та 17 постраждали

Володимир Зеленський
Зеленський розповів про наслідки нової російської атаки

Український лідер Володимир Зеленський розкрив наслідки нової хвилі російського терору, під яку потрапили різні регіони країни. Згідно з останніми даними, шестеро людей, з них двоє дітей, загинули, ще 17 цивільних постраждали.

Головні тези:

  • Ворог знову цілився в українську енергетику, також зафіксовано багато влучань в житлові будинки. 
  • Зеленський закликав негайно посилити тиск на Росії, насамперед санкційний.

Зеленський розповів про наслідки нової російської атаки

За словами глави держави, протягом ночі та ранку працювали наші сили ППО, мобільні вогневі групи, екіпажі дронів-перехоплювачів.

Російські загарбники знову атакували мирні міста та села, били по енергетиці та житловим будинкам.

Цього разу під удари ворога потрапили Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області.

Станом на зараз відомо про 17 постраждалих людей. Шестеро людей, з них двоє дітей, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Російські слова про дипломатію нічого не означають доти, доки російські керівники не відчувають критичних проблем.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На переконання глави держави, потужний тиск на країну-агресорку можна забезпечити лише санкціями, українською далекобійністю та скоординованою дипломатією усіх союзників Києва.

На цьому тлі Володимир Зеленський закликав Євросоюз врешті ухвалити сильний санкційний пакет проти РФ.

Окрім того, Україна розраховує на сильні санкційні рішення Штатів та “Групи семи”.

