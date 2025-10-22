В большинстве регионов Украины действуют аварийные отключения электроэнергии

Утром 22 октября Министерство энергетики Украины официально подтвердило, что в большинстве регионов страны применены аварийные отключения электроэнергии, поскольку Россия снова массированно атаковала энергетическую инфраструктуру.

Аварийные отключения электроэнергии в Украине — что известно

Как отмечает Минэнерго, энергетики уже приступили к оценке последствий российских атак, а также оперативно ликвидируют имеющиеся проблемы.

Что важно понимать, аварийные отключения будут отменены только после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Важно следить за обновлением информации на страницах операторов системы распределения (облэнерго) вашего региона.

Кроме того, сообщается, что графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут применяться с 16.00 до 22.00 во всех регионах Украины.

Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему, — призвали в Минэнерго.

Что касается актуальной ситуации на Запорожской АЭС, то сейчас известно: уровень воды в ставке-охладителе составляет 13.19 м.

Этого достаточно для обеспечения нужд станции.

Фото: energyofukraine

Как сообщил глава государства Владимир Зеленский, в течение ночи 21-22 октября в результате атак России пострадали Киевская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Запорожская, Черкасская и Сумская области.