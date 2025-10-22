В большинстве регионов Украины действуют аварийные отключения электроэнергии

Утром 22 октября Министерство энергетики Украины официально подтвердило, что в большинстве регионов страны применены аварийные отключения электроэнергии, поскольку Россия снова массированно атаковала энергетическую инфраструктуру.
Главные тезисы
- Графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать с 16.00 до 22.00 во всех регионах Украины.
- Следите за обновлением информации на страницах операторов системы распределения (облэнерго) вашего региона.
Аварийные отключения электроэнергии в Украине — что известно
Как отмечает Минэнерго, энергетики уже приступили к оценке последствий российских атак, а также оперативно ликвидируют имеющиеся проблемы.
Что важно понимать, аварийные отключения будут отменены только после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Важно следить за обновлением информации на страницах операторов системы распределения (облэнерго) вашего региона.
Кроме того, сообщается, что графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут применяться с 16.00 до 22.00 во всех регионах Украины.
Что касается актуальной ситуации на Запорожской АЭС, то сейчас известно: уровень воды в ставке-охладителе составляет 13.19 м.
Этого достаточно для обеспечения нужд станции.
Как сообщил глава государства Владимир Зеленский, в течение ночи 21-22 октября в результате атак России пострадали Киевская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Запорожская, Черкасская и Сумская области.
