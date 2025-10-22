У більшості регіонів України застосовані аварійні відключення електроенергії

Вранці 22 жовтня Міністерство енергетики України офіційно підтвердило, що у більшості регіонів країни застосовані аварійні відключення електроенергії, оскільки Росія знову масовано атакувала енергетичну інфраструктуру.

Аварійні відключення електроенергії в Україні — що відомо

Як зазначає Міненерго, енергетики вже розпочали оцінку наслідків російських атак, а також оперативно ліквідують наявні проблеми.

Що важливо розуміти, аварійні відключення будуть скасовані лише після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Важливо стежити за оновленням інформації на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону.

Окрім того, повідомляється, що графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть застосовуватись з 16:00 до 22:00 в усіх регіонах України.

Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему, — закликали в Міненерго. Поширити

Щодо актуальної ситуації на Запорізькій АЕС, то наразі відомо: рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.19 м.

Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Фото: energyofukraine

Як повідомив глава держави Володимир Зеленський, протягом ночі 21-22 жовтня внаслідок атак Росії постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області.