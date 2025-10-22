Головне управління розвідки України дізнало про серйозні проблеми з набором контрактників до російських збройних сил. Що важливо розуміти, насамперед вони зафіксовані у найбідніших регіонах країни-агресорки, зокрема в республіці Саха (Якутія).

Росіяни більше не поспішають на фронт

Українські розвідники мають у своєму розпорядженні внутрішні документи Міноборони РФ.

Після їхнього детального аналізу стало відомо, що низькі показники відбору мають конкретні причини.

Насамперед йдеться про недостатні регіональні виплати та небажанням місцевої влади активно займатися рекрутинговою кампанією.

ГУР звертає увагу на те, що середньостатистичний недобір у відбірних пунктах Сахи сягає близько 40% від установлених Кремлем бажаних показників.

Додатковим чинником провалу є значні втрати серед місцевого населення, зокрема представників окремих етносів — якутів, евенків та евенів, які не бажають гинути за інтереси москви, — пояснюють українські розвідники.

Фото: DIUkraine

Що важливо розуміти, ідентична динаміка зафіксована і в інших далекосхідних регіонах країни-агресорки.

Воєнна розвідка України нагадує: кожен російський солдат, який не хоче гинути в “м’ясних штурмах”, може зберегти своє життя.