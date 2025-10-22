Главное управление разведки Украины узнало о серьезных проблемах с набором контрактников в российские вооруженные силы. Что важно понимать, прежде всего, они зафиксированы в беднейших регионах страны-агрессорки, в частности в республике Саха (Якутия).

Россияне больше не спешат на фронт

Украинские разведчики располагают внутренними документами Минобороны РФ.

После их подробного анализа стало известно, что низкие показатели отбора имеют конкретные причины.

В первую очередь речь идет о недостаточных региональных выплатах и нежелании местных властей активно заниматься рекрутинговой кампанией.

ГУР обращает внимание на то, что среднестатистический недобор в отборных пунктах Сахи составляет около 40% от установленных Кремлем желаемых показателей.

Дополнительным фактором провала являются значительные потери среди местного населения, в частности, представителей отдельных этносов — якутов, эвенков и эвенов, которые не желают гибнуть за интересы москвы, — объясняют украинские разведчики.

Фото: DIUkraine

Что важно понимать, идентичная динамика зафиксирована и в других дальневосточных регионах страны-агрессорки.

Военная разведка Украины напоминает: каждый российский солдат, который не хочет погибать в "мясных штурмах", может сохранить свою жизнь.