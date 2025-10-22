Главное управление разведки Украины узнало о серьезных проблемах с набором контрактников в российские вооруженные силы. Что важно понимать, прежде всего, они зафиксированы в беднейших регионах страны-агрессорки, в частности в республике Саха (Якутия).
Главные тезисы
- ГУР раскрывает конкретные причины того, почему буксует пополнение оккупационных войск.
- Кроме того, разведчики напоминают, как российским солдатам спасти свою жизнь, если они не хотят воевать.
Россияне больше не спешат на фронт
Украинские разведчики располагают внутренними документами Минобороны РФ.
После их подробного анализа стало известно, что низкие показатели отбора имеют конкретные причины.
В первую очередь речь идет о недостаточных региональных выплатах и нежелании местных властей активно заниматься рекрутинговой кампанией.
ГУР обращает внимание на то, что среднестатистический недобор в отборных пунктах Сахи составляет около 40% от установленных Кремлем желаемых показателей.
Что важно понимать, идентичная динамика зафиксирована и в других дальневосточных регионах страны-агрессорки.
Военная разведка Украины напоминает: каждый российский солдат, который не хочет погибать в "мясных штурмах", может сохранить свою жизнь.
Выход простой — нужно написать в бот проекта “Хочу жить” в Telegram.
