Сили оборони мають успіхи на Покровському напрямку

Як повідомляє аналітичний проєкт DeepState, Сили оборони України нарешті змогли відновити позиції поблизу Нового Шахового та Кучерового Яру, що на Донеччині.
Головні тези:
- Російські окупанти мають незначне просування на кількох ділянках фронту.
- Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 167 бойових зіткнень.
Що відомо про нові успіхи ЗСУ
Моніторинговий проєкт DeepState уважно проаналізував, як розвиваються події на полі бою.
Однак також зазначається, що російські загарбники окупували Полтавку та просунувся поблизу Новоторецького, Шахового, Іванівки, Мисливського та Нововасилівки.
22 жовтня розпочалася 1337-ма доба повномасштабної війни Росії проти України.
Сили оборони України стійко стримують натиск російських загарбників, завдаючи армії РФ колосальних втрат.
Загалом протягом 21 жовтня на фронті відбулося 167 бойових зіткнень.
Ба більше, ворог здійснив 4110 обстрілів, зокрема 89 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4488 дронів-камікадзе.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-