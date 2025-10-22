Сили оборони мають успіхи на Покровському напрямку
Сили оборони мають успіхи на Покровському напрямку

ЗСУ
Read in English
Джерело:  DeepState

Як повідомляє аналітичний проєкт DeepState, Сили оборони України нарешті змогли відновити позиції поблизу Нового Шахового та Кучерового Яру, що на Донеччині.

Головні тези:

  • Російські окупанти мають незначне просування на кількох ділянках фронту.
  • Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 167 бойових зіткнень.

Що відомо про нові успіхи ЗСУ

Моніторинговий проєкт DeepState уважно проаналізував, як розвиваються події на полі бою.

Сили Оборони України відновили позиції поблизу Нового Шахматного та Кучерового Яру, — йдеться в заяві аналітиків.

Фото: DeepStateUA

Однак також зазначається, що російські загарбники окупували Полтавку та просунувся поблизу Новоторецького, Шахового, Іванівки, Мисливського та Нововасилівки.

22 жовтня розпочалася 1337-ма доба повномасштабної війни Росії проти України.

Сили оборони України стійко стримують натиск російських загарбників, завдаючи армії РФ колосальних втрат.

Загалом протягом 21 жовтня на фронті відбулося 167 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 63 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 148 керованих авіаційних бомб.

Ба більше, ворог здійснив 4110 обстрілів, зокрема 89 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4488 дронів-камікадзе.

