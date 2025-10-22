Силы обороны добились успехов на Покровском направлении
Силы обороны добились успехов на Покровском направлении

Что известно о новых успехах ВСУ
Read in English
Читати українською
Источник:  DeepState

Как сообщает аналитический проект DeepState, Силы обороны Украины наконец-то смогли восстановить позиции вблизи Нового Шахматного и Кучерового Яра на Донетчине.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты незначительно продвинулись на нескольких участках фронта.
  • За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 167 боевых столкновений.

Что известно о новых успехах ВСУ

Мониторинговый проект DeepState внимательно проанализировал, как развиваются события на поле боя.

Силы Обороны Украины возобновили позиции вблизи Нового Шахматного и Кучерового Яра, — сказано в заявлении аналитиков.

Фото: DeepStateUA

Однако также сообщается, что российские захватчики оккупировали Полтавку и продвинулись вблизи Новоторецкого, Шахового, Ивановки, Охотничьего и Нововасиловки.

22 октября начались 1337-е сутки полномасштабной войны России против Украины.

Силы обороны Украины стойко сдерживают давление российских захватчиков, нанося армии РФ колоссальные потери.

Всего в течение 21 октября на фронте произошло 167 боевых столкновений.

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных и 63 авиационных удара, применив шесть ракет и сбросив 148 управляемых авиационных бомб.

Более того, враг совершил 4110 обстрелов, в том числе 89 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4488 дронов-камикадзе.

