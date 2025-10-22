Силы обороны добились успехов на Покровском направлении

Как сообщает аналитический проект DeepState, Силы обороны Украины наконец-то смогли восстановить позиции вблизи Нового Шахматного и Кучерового Яра на Донетчине.
Главные тезисы
- Российские оккупанты незначительно продвинулись на нескольких участках фронта.
- За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 167 боевых столкновений.
Что известно о новых успехах ВСУ
Мониторинговый проект DeepState внимательно проанализировал, как развиваются события на поле боя.
Однако также сообщается, что российские захватчики оккупировали Полтавку и продвинулись вблизи Новоторецкого, Шахового, Ивановки, Охотничьего и Нововасиловки.
22 октября начались 1337-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
Силы обороны Украины стойко сдерживают давление российских захватчиков, нанося армии РФ колоссальные потери.
Всего в течение 21 октября на фронте произошло 167 боевых столкновений.
Более того, враг совершил 4110 обстрелов, в том числе 89 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4488 дронов-камикадзе.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-