Генштаб сообщает о поражении 5 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали сразу пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1337 день полномасштабной войны России против Украины.
- Всего в течение 21 октября на фронте произошло 167 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 22 октября 2025 года
Ориентировочные потери противника:
личный состав — ≈ 1 133 250 (+ 1 050 в сутки);
танки — 11 280 (+2);
боевые бронированные машины — 23 447 (+ 11);
артиллерийские системы — 33 914 (+ 12);
РСЗО — 1 524;
средства ПВО — 1 229;
самолеты — 428;
вертолеты — 346;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 72 760 (+ 160);
крылатые ракеты — 3864;
корабли/катера — 28;
подводные лодки — 1;
автомобильная и топливная техника — 65 122 (+ 96);
специальная техника — 3 981 (+1).
По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных и 63 авиационных удара, применив шесть ракет и сбросив 148 управляемых авиационных бомб.
Кроме этого, произвел 4110 обстрелов, в том числе 89 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4488 дронов-камикадзе.
