Генштаб сообщает о поражении 5 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб сообщает о поражении 5 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 22 октября 2025 года
Read in English
Читати українською

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали сразу пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1337 день полномасштабной войны России против Украины.
  • Всего в течение 21 октября на фронте произошло 167 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 22 октября 2025 года

Ориентировочные потери противника:

  • личный состав — ≈ 1 133 250 (+ 1 050 в сутки);

  • танки — 11 280 (+2);

  • боевые бронированные машины — 23 447 (+ 11);

  • артиллерийские системы — 33 914 (+ 12);

  • РСЗО — 1 524;

  • средства ПВО — 1 229;

  • самолеты — 428;

  • вертолеты — 346;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 72 760 (+ 160);

  • крылатые ракеты — 3864;

  • корабли/катера — 28;

  • подводные лодки — 1;

  • автомобильная и топливная техника — 65 122 (+ 96);

  • специальная техника — 3 981 (+1).

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных и 63 авиационных удара, применив шесть ракет и сбросив 148 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, произвел 4110 обстрелов, в том числе 89 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4488 дронов-камикадзе.

