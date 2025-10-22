Генштаб сообщает о поражении 5 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали сразу пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 22 октября 2025 года

Ориентировочные потери противника:

личный состав — ≈ 1 133 250 (+ 1 050 в сутки);

танки — 11 280 (+2);

боевые бронированные машины — 23 447 (+ 11);

артиллерийские системы — 33 914 (+ 12);

РСЗО — 1 524;

средства ПВО — 1 229;

самолеты — 428;

вертолеты — 346;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 72 760 (+ 160);

крылатые ракеты — 3864;

корабли/катера — 28;

подводные лодки — 1;

автомобильная и топливная техника — 65 122 (+ 96);

специальная техника — 3 981 (+1).

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных и 63 авиационных удара, применив шесть ракет и сбросив 148 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, произвел 4110 обстрелов, в том числе 89 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4488 дронов-камикадзе.